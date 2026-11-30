Khi quay lại các sân bay trong dịp cao điểm vào Lễ Tạ ơn (26.11), người Mỹ nhận ra họ có ít sự lựa chọn về hãng bay hơn trước.

JetBlue nằm trong số các hãng hàng không Mỹ đang gặp khó khăn về tài chính Ảnh: Reuters

Tháng 5 đen tối của hàng không giá rẻ Mỹ

Hồi tháng 5, Hãng hàng không giá rẻ Mỹ Spirit Airlines (trụ sở Dania Beach, bang Florida) gây sốc với thông báo đóng cửa trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, AP đưa tin. Trước đó vài tháng, hãng hàng không giá rẻ khác của Mỹ là Allegiant (trụ sở Las Vegas, bang Nevada) cũng công bố thỏa thuận mua lại đối thủ Sun Country (trụ sở Minneapolis, bang Minnesota) với giá khoảng 1,5 tỉ USD.

Thương vụ giữa Allegiant và Sun Country chính thức hoàn tất vào giữa tháng 5, đánh dấu thêm một bước hợp nhất trong ngành hàng không Mỹ. Không dừng lại ở đó, Đài CNN cảnh báo ngành hàng không Mỹ trong cảnh chật vật tìm kiếm lợi nhuận có thể buộc phải tiến hành thêm nhiều thương vụ sáp nhập trong những năm tới.

Trong hơn 25 năm qua, nước Mỹ chứng kiến các vụ sáp nhập dẫn đến sự ra đời của bộ tứ hãng bay lớn nhất nước, cung cấp khoảng 80% số ghế nội địa, theo dữ liệu của hãng phân tích hàng không Cirium. Bốn cái tên đầu ngành lần lượt là United, Delta, American và Southwest, được hình thành từ quá trình sáp nhập hơn một chục hãng hàng không, gồm những tên tuổi lâu đời như TWA, Northwest và US Air.

Các máy bay tại phi trường quốc tế Los Angeles thuộc Los Angeles (bang California, Mỹ) ngày 13.11 Ảnh: Reuters

Xu hướng này cũng diễn ra ở những hãng bay nhỏ hơn. Chẳng hạn, Alaska Air trong những năm gần đây mua lại Hawaiian Airlines và Virgin America. Kết quả là số hãng hàng không khai thác đường bay Hawaii và lục địa Mỹ bị giảm xuống, cũng như các tuyến dọc bờ Tây nước này.

Trong quá trình đó, nhiều chuyên gia du lịch và hành khách cho rằng người tiêu dùng là bên chịu thiệt, vì họ không còn quá nhiều sự lựa chọn dịch vụ, theo Đài CNN.

Hãng nào sẽ bị sáp nhập tiếp theo?

Hồi giữa tháng 11, Tổng giám đốc Scott Kirby của United Airlines (trụ sở Chicago, bang Illinois) xác nhận vẫn chưa từ bỏ ý định mua lại American Airlines (trụ sở Fort Worth, bang Texas). "Điều đó không dễ dàng", Yahoo! Finance dẫn lời ông Kirby phát biểu trước hội nghị các nhà đầu tư. "Chúng ta sẽ phải thoái vốn một số mảng kinh doanh, nhưng tôi hoàn toàn cho rằng có thể thực hiện thương vụ", theo ông Kirby.

Tuy nhiên, American Airlines trước đó đã bác ý tưởng sáp nhập hai hãng hàng không lớn hàng đầu thế giới. Đài CNBC hồi tháng 4 dẫn lời Tổng giám đốc American Airlines Robert Isom cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được vì sẽ làm giảm sự cạnh tranh và gây bất lợi cho hành khách. Người phát ngôn của hãng xác nhận lập trường này hiện vẫn không thay đổi. Thậm chí cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tỏ ra hoài nghi về ý tưởng của United Airlines, nói rằng ông không thích hai hãng này sáp nhập lại, theo Đài CNBC.

Trong khi đó, Hãng JetBlue (trụ sở Long Island, bang New York) cũng gặp khó khăn về tài chính dẫn đến hoài nghi về khả năng hoạt động độc lập. Sau Spirit, hãng hàng không giá rẻ khác đang gặp khó khăn về tài chính là Frontier (trụ sở Denver, bang Colorado).