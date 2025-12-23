Sở Ngoại vụ TP. HCM với tầm nhìn để bứt phá trong năm 2026

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại hội nghị ảnh: Xuân Khu

Tham dự hội nghị tổng kết của Sở Ngoại vụ TP. HCM có ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, cùng các đại diện ban ngành và tổ chức trên địa bàn thành phố.

Năm thành công toàn diện và hướng đến giai đoạn mới

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Dứt Điểm, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, khẳng định năm 2025 là một năm thành công toàn diện của công tác đối ngoại TP.HCM, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa định hướng, chỉ đạo chiến lược của Bộ Ngoại giao và sự năng động, sáng tạo của chính quyền thành phố.

Theo ông, nhìn từ góc độ chiến lược, các hoạt động đối ngoại năm 2025 góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "ngoại giao phục vụ phát triển"; củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế; đồng thời nâng cao vai trò, uy tín và vị thế của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng như một "thành phố mở", điểm đến an toàn, thân thiện, năng động và giàu tiềm năng trong khu vực và trên thế giới.

Về cơ hội, vị thế mới của thành phố sau sáp nhập, với không gian phát triển mở rộng gắn kết với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo dư địa rất lớn để Sở Ngoại vụ phát huy vai trò kiến tạo, kết nối các nguồn lực quốc tế về tài chính, công nghệ và logistics, phục vụ mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ của châu Á.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, do là một nền kinh tế có độ mở cao, yhành phố chịu tác động nhanh và mạnh từ các biến động bên ngoài như đứt gãy chuỗi cung ứng hay suy thoái kinh tế toàn cầu. Quy mô của một "siêu đô thị" cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản trị đối ngoại. Bên cạnh đó, dự báo số lượng người nước ngoài đến thành phố sẽ gia tăng nhanh chóng, kéo theo nguy cơ gia tăng các vi phạm pháp luật và tạo áp lực lớn lên công tác lãnh sự, bảo hộ công dân.

Năm 2026, cũng là năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới, Sở Ngoại vụ xác định phương châm hành động năm 2026 là: "Chủ động thích ứng – Tiên phong đột phá – Hiệu quả thực chất – Vững bước hội nhập".

Ông Phạm Dứt Điểm, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM ảnh: thụy miên

Trước yêu cầu phát triển mới của TP.HCM sau sáp nhập, với quy mô lớn, độ mở cao và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng, Sở Ngoại vụ đề xuất TP.HCM trở thành là địa điểm đăng cai, tổ chức các sự kiện đối ngoại lớn, hội nghị, diễn đàn quốc tế quan trọng của đất nước trong thời gian tới.

Vấn đề triển khai Giai đoạn 2 của hộ chiếu điện tử cũng được yêu cầu đẩy mạnh, và Sở Ngoại vụ mong tiếp tục phát huy vai trò đầu mối kết nối với các cơ quan Trung ương về hội nhập quốc tế cùng các mục tiêu khác.

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế

Thay mặt Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, cho hay năm 2025 ghi dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với thành phố. Kể từ ngày 1.7, TP.HCM chính thức sáp nhập với hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, trở thành một đơn vị hành chính chưa có tiền lệ trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam, với quy mô diện tích hơn 6.770 km², dân số trên 14 triệu người, tổng giá trị sản phẩm toàn Thành phố (GRDP) đạt 120 ti USD, chiếm tỷ trọng 23,6% GDP toàn quốc, thu ngân sách chiếm 33,4% tổng thu ngân sách cả nước.

Trong năm 2025, vai trò chủ trì, điều phối của Sở Ngoại vụ được thể hiện rõ qua việc thành phố tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, đặc biệt là các sự kiện có ý nghĩa chính trị, đối ngoại và văn hóa sâu sắc như Cuộc gặp cấp cao giữa 3 Bộ Chính trị Việt Nam – Lào – Campuchia, chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 hoặc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh cả nước chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đối với TPHCM đây cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Thành phố đứng trước nhiều kỳ vọng lớn, với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ, phấn đấu đạt các kịch bản tăng trưởng cao, hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Và ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh vai trò quan trọng của Sở Ngoại vụ trong các hoạt động chiến lược của thành phố giai đoạn này, đặc biệt trong việc nâng cao hơn nữa hiệu quả ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế, coi đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững của thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị ảnh: thụy miên

Trọng trách của Sở Ngoại vụ trong năm 2026

Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Ngô Lê Văn đánh giá cao hoạt động đối ngoại với nhiều điểm sáng nổi bật và rất ấn tượng của TP.HCM trong năm vừa qua. Theo ông, Sở Ngoại vụ đã đảm đương hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép: vừa là cơ quan đại diện của Bộ Ngoại giao tại khu vực phía Nam, vừa là cơ quan chuyên trách tham mưu và triển khai công tác đối ngoại của TP.HCM.

Ông Văn nhấn mạnh năm 2025 có tính chất bản lề, diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước: kỷ niệm 80 năm thành lập nước, 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng là 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP.HCM.

Với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức tồn tại đan xen, Việt Nam vừa chủ động, linh hoạt ứng phó với những biến động từ bên ngoài, vừa tập trung xử lý các vấn đề nội tại, triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Trong điều kiện đó, tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố; đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn là điểm sáng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước, với mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng, toàn diện.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 38 nước, bao gồm đầy đủ 5 Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và 17 thành viên G20.

Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao nhắc lại, đối với ngành ngoại giao, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh nhiệm vụ và sứ mệnh to lớn: "Trong kỷ nguyên mới, ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, xứng đáng là "đội quân tiên phong", đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc".

Trong bối cảnh đó, một số các nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới có thể kể đến "quán triệt quan điểm chỉ đạo cùng với tăng cường quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên"; tiếp tục tổ chức tốt và từng bước nâng tầm các sự kiện ngoại giao kinh tế thường niên của thành phố như Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HEF), Đối thoại Hữu nghị (FD)… trở thành các diễn đàn hợp tác đa phương có uy tín, quy mô hàng đầu trong khu vực.

Sở Ngoại vụ cũng cần chủ động phối hợp với các sở ngành, viện nghiên cứu nắm bắt các xu thế mới của kinh tế thế giới, tham mưu cho thành phố các biện pháp nhằm mở rộng và đa dạng hóa thị trường vốn, công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài; góp phần nâng cao năng lực thích ứng và sức chống chịu của thành phố...