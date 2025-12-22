Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cộng đồng người Malaysia tại TP.HCM hỗ trợ cho miền trung bị bão lũ

Thụy Miên
Thụy Miên
22/12/2025 12:04 GMT+7

Sáng nay (22.12), tại TP.HCM, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã tiếp nhận tiền ủng hộ từ Tổng lãnh sự quán và Hiệp hội doanh nghiệp Malaysia hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Cộng đồng Malaysia tại TP.HCM hỗ trợ cho miền trung bị bão lũ - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Tuấn (phải) và ông Firdauz Othman tại cuộc gặp

ảnh: thụy miên

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận số tiền 311.645.000 đồng từ cộng đồng người Malaysia tại TP.HCM thông qua Tổng lãnh sự quán và Hiệp hội doanh nghiệp Malaysia gửi đến người dân các tỉnh để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Chia sẻ với đại diện ngoại giao và doanh nghiệp Malaysia, ông Tuấn cho biết từ ngày 1.8 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận sự đóng góp của trên 46.000 lượt tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, huy động được hơn 406 tỉ đồng và đã gửi trên 48.000 tấn hàng hóa đến người dân miền Trung bị thiệt hại.

Tổng lãnh sự Malaysia Firdauz Othman cho biết đây là kết quả của chương trình quyên góp do Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp Malaysia thực hiện.

Theo ông Othman, hoạt động này của Malaysia không chỉ mang ý nghĩa cứu trợ nhân đạo mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị bền chặt giữa Malaysia và Việt Nam. Ông nhấn mạnh địa lý có thể tạo nên ranh giới, nhưng lòng nhân ái chính là sợi dây gắn kết nhân loại.

Nhà ngoại giao cho biết đây là nghĩa cử tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của cộng đồng người Malaysia tại TP.HCM, góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sau thiên tai.

Tin liên quan

Hơn 1.700 người chết do mưa lũ ở Đông Nam Á, Sri Lanka

Hơn 1.700 người chết do mưa lũ ở Đông Nam Á, Sri Lanka

Thông tin mới được cơ quan chức năng các nước châu Á cập nhật trong ngày 6.12 cho thấy hơn 1.700 người chết do đợt mưa lũ nghiêm trọng, trong đó nặng nhất là ở Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan.

Hơn 1.000 người chết do lũ lụt, lở đất ở 4 nước châu Á

Hơn 1.100 người chết do lũ lụt châu Á, quân đội các nước vào cuộc

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia Tổng lãnh sự quán Malaysia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bão lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận