Cộng đồng người Malaysia tại TP.HCM hỗ trợ cho miền trung bị bão lũ

Ông Phạm Minh Tuấn (phải) và ông Firdauz Othman tại cuộc gặp ảnh: thụy miên

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận số tiền 311.645.000 đồng từ cộng đồng người Malaysia tại TP.HCM thông qua Tổng lãnh sự quán và Hiệp hội doanh nghiệp Malaysia gửi đến người dân các tỉnh để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Chia sẻ với đại diện ngoại giao và doanh nghiệp Malaysia, ông Tuấn cho biết từ ngày 1.8 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận sự đóng góp của trên 46.000 lượt tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, huy động được hơn 406 tỉ đồng và đã gửi trên 48.000 tấn hàng hóa đến người dân miền Trung bị thiệt hại.

Tổng lãnh sự Malaysia Firdauz Othman cho biết đây là kết quả của chương trình quyên góp do Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp Malaysia thực hiện.

Theo ông Othman, hoạt động này của Malaysia không chỉ mang ý nghĩa cứu trợ nhân đạo mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị bền chặt giữa Malaysia và Việt Nam. Ông nhấn mạnh địa lý có thể tạo nên ranh giới, nhưng lòng nhân ái chính là sợi dây gắn kết nhân loại.

Nhà ngoại giao cho biết đây là nghĩa cử tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của cộng đồng người Malaysia tại TP.HCM, góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sau thiên tai.