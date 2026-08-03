Số người chết do động đất ở Nhật tăng, 8.500 người sơ tán

Giới chức địa phương xác nhận có 38 người thiệt mạng sau trận động đất hôm 28.7. Tuy nhiên, họ chưa chắc chắn cái chết của hai người trong số đó có liên quan trực tiếp đến động đất hay không.

Một người đàn ông đi ngang qua những ngôi nhà bị sập tại Yatsushiro thuộc tỉnh Kumamoto của Nhật Bản vào ngày 30.7, sau trận động đất 7,1 độ Richter ngày 28.7 Ảnh: AFP

Giới chức cho biết thêm hơn 3.800 ngôi nhà đã bị hư hại và khoảng 8.500 người phải sơ tán. Trong đó có nhiều người đang phải trú ẩn trong xe ô tô.

Tỉnh trưởng Kumamoto Kimura Takashi cho hay một trong số người thiệt mạng là một phụ nữ ngoài 70 tuổi đang sơ tán. Bà có thể đã tử vong do sốc nhiệt khi đang lánh nạn trong xe.

Tỉnh Kumamoto đang phải đối mặt với nắng nóng gay gắt. Thành phố Hitoyoshi và thị trấn Asagiri hôm 2.8 ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trên 39 độ C, trong khi nhiệt độ tại thành phố Kumamoto vượt ngưỡng 38 độ C.

Nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong hôm nay, khi nhiệt độ ban ngày tại thành phố Kumamoto có thể chạm mức 40 độ C, mức nhiệt nguy hiểm đối với sức khỏe.

Trong khi đó, hơn 46.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trong tỉnh Kumamoto bị mất nước máy do động đất làm hư hại đường ống dẫn nước từ đập đến nhà máy xử lý nước.

Một trạm vệ sinh di động với hai buồng vệ sinh đã được lắp đặt tại một trạm dừng nghỉ ven đường ở thị trấn Hikawa vào ngày 2.8, trong bối cảnh tình trạng mất nước tại đây vẫn tiếp diễn.

Ngoài ra, khoảng 30 buồng tắm có chức năng lọc và tái sử dụng nước đã được lắp đặt tại các trung tâm sơ tán ở thành phố Uki và những khu vực khác. Hệ thống này giúp loại bỏ tạp chất và bổ sung chất khử trùng, cho phép tái sử dụng tới 98% lượng nước.