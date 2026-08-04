Số người thiệt mạng trong động đất kép Venezuela vượt quá 6.000

Một khu vực đổ nát tại La Guaira hôm 29.7 sau động đất Ảnh: Reuters

Hãng AFP ngày 4.8 dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho hay đã có 6.125 người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này hồi tháng 6.

Số liệu được cập nhật sau 2 trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp vào ngày 24.6, khiến gần 200 tòa nhà sụp đổ, chủ yếu tại bang La Guaira ven biển.

Số người thiệt mạng được ghi nhận trước đó là 5.526.

Theo ông Rodriguez, gần 61.000 người được điều trị tại các bệnh viện, trong khi lực lượng chức năng đã dọn dẹp khoảng 16,5% đống đổ nát do động đất.

Các đội cứu hộ và người thân vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát, với gần 17.000 người bị thương trong trận động đất. Truyền thông địa phương dẫn lời Thống đốc La Guaira Jose Alejandro Teran cho biết khoảng 1.400 người vẫn còn mất tích. Chính phủ chưa công bố thêm thông tin về số người mất tích.

Ngoài những tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, chính quyền Venezuela đã xếp hơn 16.200 công trình vào loại không an toàn, khiến nhiều người phải sơ tán. Gần 24.000 người ở La Guaira và Caracas đang sống trong các lều tạm bợ sau trận động đất.

Các nhà lập pháp Venezuela tuần trước đã nhất trí thông qua một đạo luật giúp việc thuê nhà trở nên dễ dàng hơn. Biện pháp này bãi bỏ luật chống cho thuê nhà được ban hành bởi các chính quyền trước đây.

"Chúng tôi ước tính khoảng 400.000 ngôi nhà có thể được hưởng lợi từ luật này", Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết hôm 3.8.

Trước đó, bà Rodriguez đã cam kết cung cấp 4.000 ngôi nhà cho các nạn nhân động đất trong năm nay, với mục tiêu tổng cộng hơn 10.000 ngôi nhà vào năm 2027.