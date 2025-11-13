Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt 75.195 tỉ đồng, tăng 53.903 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2024 là 21.292 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 353%.

Con số này đóng góp đáng kể vào tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố đạt 652.509 tỉ đồng, bằng 115,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sở NN - MT cho biết, đạt được kết quả trên nhờ sự điều hành, phối hợp và nỗ lực của toàn ngành trong việc khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn lực đất đai, một trong những trụ cột phát triển của TP.HCM.

Riêng công tác xác định giá đất cụ thể, Sở NN - MT đã xác định đây là khâu trọng tâm của công tác tài chính đất đai, có vai trò trực tiếp trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Sở NN - MT đã tiếp nhận, thẩm định và trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP.HCM đối với 65 hồ sơ dự án, với tổng số thu dự kiến lên tới 64.200 tỉ đồng. Đến cuối tháng 10, tổng số hồ sơ đã được phê duyệt đạt 69.617 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách địa phương.

Sở NN - MT TP.HCM thu ngân sách tăng 353% ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong đó khu TP.HCM cũ có 12 hồ sơ đã được phê duyệt, với tổng số thu 58.016 tỉ đồng. Nhiều dự án có giá trị thu lớn như dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ là 27.317 tỉ đồng, dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City là 16.190 tỉ đồng, dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm 5.300 tỉ đồng.

Tại khu vực Bình Dương cũ, Sở NN-MT đã thẩm định và trình 46 dự án, tổng số thu đạt 7.485 tỉ đồng, chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp, khu đô thị mở rộng và vùng ven phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ.

Đối với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 7 dự án được phê duyệt, tổng số thu 4.116 tỉ đồng, trong đó nhiều dự án du lịch, cảng biển, logistics tạo động lực phát triển vùng duyên hải.

Bên cạnh nguồn thu từ tiền sử dụng đất, khoản thu từ tiền thuê đất, thuê mặt nước cũng tăng mạnh, đạt 13.605,7 tỉ đồng, tăng 7.962 tỉ đồng so với cùng kỳ, tăng tương ứng 241%.

Sở NN - MT cho biết đã tập trung tháo gỡ dứt điểm các hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất tồn đọng kéo dài từ giai đoạn 2003 - 2013, với tổng số 84 hồ sơ.

Việc xử lý triệt để các hồ sơ này không chỉ giúp tăng nguồn thu ngân sách mà còn giải quyết thực tiễn cấp bách về nhà ở cho khoảng 84.000 căn hộ, góp phần ổn định chỗ ở cho hơn 300.000 người dân. Tạo nên tính đồng bộ, tránh chồng chéo và góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.