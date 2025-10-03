Sở Tài chính TP.HCM: 47 dự án với vốn đăng ký hơn 420.000 tỉ đồng được tháo gỡ

Tại buổi họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội vào chiều 2.10, Sở Tài chính TP.HCM có văn bản thông tin liên quan đến tiến độ tháo gỡ những dự án gặp khó khăn trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Tài chính, hiện nay nhiều công trình, dự án và khu đất tồn đọng (bao gồm đầu tư công, tư nhân, PPP) đang được UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành cùng đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu và xử lý.

Việc tháo gỡ được thực hiện thông qua Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định số 400, với mục tiêu, phương án cụ thể hóa tại Kế hoạch số 34 của UBND TP.HCM.

TP.HCM tháo gỡ 47 dự án tồn đọng

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đã phân công cụ thể cho các thành viên Thường trực và các cơ quan đầu mối phụ trách từng loại dự án. Theo Kế hoạch số 7307 và Công văn 7721 của UBND TP.HCM, các công trình, dự án tồn đọng được chia thành 5 nhóm.

Cụ thể, nhóm 1 gồm các dự án đầu tư công (1a) và dự án đầu tư tư nhân (1b); nhóm 2 (các tài sản công); nhóm 3 (các tài sản, dự án đầu tư của doanh nghiệp do Nhà nước), nhóm 4 (gồm dự án thuộc Tổ công tác 53 của Thủ tướng Chính phủ (4a) và các dự án đang hoặc đã liên quan đến thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử (4b) và nhóm 5 (các khu đất diện tích lớn, vị trí đắc địa, có phản ánh trên phương tiện truyền thông đại chúng … chưa đưa vào sử dụng).

Như vậy, cơ sở dữ liệu về dự án, công trình, khu đất tồn đọng năm 2025 sau sáp nhập được tổng hợp theo 5 nhóm nêu trên, không phân loại riêng theo khái niệm "dự án bất động sản".

TP.HCM có 47 dự án vướng mắc được tháo gỡ; với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 420.302 tỉ đồng và quy mô hơn 25.858 ha đất ẢNH MINH HỌA: T.N

Đối với nhóm dự án đầu tư tư nhân tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ), tính đến ngày 24.9.2025 (bao gồm cả giai đoạn trước khi sắp xếp), đã có 47 dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài (thuộc loại 1b2, 1b5, 1b6 và 1b7) tại TP.HCM được tháo gỡ; với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 420.302 tỉ đồng và quy mô hơn 25.858 ha đất.

Ngoài ra, 30 dự án đầu tư tư nhân (thẩm quyền UBND cấp tỉnh) thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng đã được xử lý.

Tuy nhiên, Sở Tài chính TP.HCM nhấn mạnh, các số liệu trên không mang tính tổng thể của việc tháo gỡ các công trình, dự án, khu đất tồn đọng trên địa bàn TP.HCM. Do vẫn còn các công trình, dự án, khu đất đang do các sở, ngành khác chủ trì và tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ.