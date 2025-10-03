Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sở Tài chính TP.HCM: 47 dự án với vốn đăng ký hơn 420.000 tỉ đồng được tháo gỡ

Uyển Nhi - Vũ Phượng
03/10/2025 09:59 GMT+7

Sở Tài chính TP.HCM công bố 5 nhóm dự án vướng mắc trên địa bàn, trong đó có 47 dự án đã được tháo gỡ với tổng vốn đăng ký hơn 420.000 tỉ đồng.

Tại buổi họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội vào chiều 2.10, Sở Tài chính TP.HCM có văn bản thông tin liên quan đến tiến độ tháo gỡ những dự án gặp khó khăn trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Tài chính, hiện nay nhiều công trình, dự án và khu đất tồn đọng (bao gồm đầu tư công, tư nhân, PPP) đang được UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành cùng đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu và xử lý.

Việc tháo gỡ được thực hiện thông qua Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định số 400, với mục tiêu, phương án cụ thể hóa tại Kế hoạch số 34 của UBND TP.HCM.

TP.HCM tháo gỡ 47 dự án tồn đọng

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đã phân công cụ thể cho các thành viên Thường trực và các cơ quan đầu mối phụ trách từng loại dự án. Theo Kế hoạch số 7307 và Công văn 7721 của UBND TP.HCM, các công trình, dự án tồn đọng được chia thành 5 nhóm.

Cụ thể, nhóm 1 gồm các dự án đầu tư công (1a) và dự án đầu tư tư nhân (1b); nhóm 2 (các tài sản công); nhóm 3 (các tài sản, dự án đầu tư của doanh nghiệp do Nhà nước), nhóm 4 (gồm dự án thuộc Tổ công tác 53 của Thủ tướng Chính phủ (4a) và các dự án đang hoặc đã liên quan đến thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử (4b) và nhóm 5 (các khu đất diện tích lớn, vị trí đắc địa, có phản ánh trên phương tiện truyền thông đại chúng … chưa đưa vào sử dụng).

Như vậy, cơ sở dữ liệu về dự án, công trình, khu đất tồn đọng năm 2025 sau sáp nhập được tổng hợp theo 5 nhóm nêu trên, không phân loại riêng theo khái niệm "dự án bất động sản".

Sở Tài chính TP.HCM: 47 dự án với vốn đăng ký hơn 420.000 tỉ đồng được tháo gỡ - Ảnh 1.

TP.HCM có 47 dự án vướng mắc được tháo gỡ; với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 420.302 tỉ đồng và quy mô hơn 25.858 ha đất

ẢNH MINH HỌA: T.N

Đối với nhóm dự án đầu tư tư nhân tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ), tính đến ngày 24.9.2025 (bao gồm cả giai đoạn trước khi sắp xếp), đã có 47 dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài (thuộc loại 1b2, 1b5, 1b6 và 1b7) tại TP.HCM được tháo gỡ; với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 420.302 tỉ đồng và quy mô hơn 25.858 ha đất.

Ngoài ra, 30 dự án đầu tư tư nhân (thẩm quyền UBND cấp tỉnh) thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng đã được xử lý.

Tuy nhiên, Sở Tài chính TP.HCM nhấn mạnh, các số liệu trên không mang tính tổng thể của việc tháo gỡ các công trình, dự án, khu đất tồn đọng trên địa bàn TP.HCM. Do vẫn còn các công trình, dự án, khu đất đang do các sở, ngành khác chủ trì và tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ.

Tin liên quan

Gỡ vướng giá đất, TP.HCM có thể cấp sổ hồng cho khoảng 84.000 căn hộ

Gỡ vướng giá đất, TP.HCM có thể cấp sổ hồng cho khoảng 84.000 căn hộ

TP.HCM đang kiến nghị gỡ vướng pháp lý về giá đất, dự kiến xử lý 84 hồ sơ tồn đọng. Nếu hoàn tất, khoảng 84.000 căn hộ sẽ được cấp sổ hồng, đáp ứng chỗ ở cho 300.000 người.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nói về vướng mắc pháp lý dự án của Lotte

Khám phá thêm chủ đề

dự án TP.HCM dự án tồn đọng tiến độ dự án TP.HCM xử lý dự án vướng mắc Sở Tài chính TP.HCM dự án chưa tháo gỡ Dự án đầu tư Công trình Khu đất Bất động sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận