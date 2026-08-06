Số thu thuế thu nhập cá nhân tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong vòng 5 năm qua tăng gần gấp đôi và chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Năm 2021, thu thuế TNCN đạt 127.661 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 9,4% trên tổng số thu nội địa. Đến năm 2025, số thu tăng lên 235.080 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 10% tổng số thu nội địa. Như vậy, chỉ trong vòng 5 năm, thu thuế TNCN đã tăng gần như gấp đôi.

Thuế TNCN chiếm tỷ trọng hơn 10% trong tổng thu ẢNH: NGỌC THẮNG

Thuế TNCN đã có một số thay đổi quan trọng. Theo luật Thuế TNCN số 109/2025, số bậc thuế giảm từ 7 bậc xuống 5 bậc với mức thuế suất từ 5% đến 35%; mức giảm trừ gia cảnh tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc. Bổ sung quy định về thuế suất áp dụng đối với một số loại thu nhập mới như tín chỉ các bon, tên miền ".vn", tài sản số và vàng miếng. Thu nhập từ kinh doanh nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 100 triệu đồng lên 1 tỉ đồng/năm và áp dụng phương pháp kê khai.

Từ tháng 4.2025, ngành thuế đã vận hành hệ thống hoàn thuế TNCN tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn, cho phép tự động xác định, xử lý và chi hoàn thuế cho hồ sơ đủ điều kiện. Hệ thống thuế liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia, Kho bạc Nhà nước và ngân hàng rút ngắn thời gian tối đa còn 6 ngày làm việc. Năm 2025, có 892.118 cá nhân nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân, trong đó 282.034 hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế tự động với số tiền 1.314,5 tỉ đồng; đã ban hành 263.933 lệnh hoàn, chiếm 94% số hồ sơ xử lý và chuyển Kho bạc Nhà nước chi hoàn tương ứng số tiền 1.212 tỉ đồng. Ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trong thời gian tới.