Rapper MCK từng bị cơ quan chức năng mời làm việc liên quan đến album HVL Ảnh: T.L

Thời gian qua, tình trạng nghệ sĩ phát hành sản phẩm âm nhạc có ca từ thô tục, phản cảm hoặc có những phát ngôn, hành vi chưa phù hợp chuẩn mực văn hóa trên không gian mạng liên tục gây tranh luận. Một số trường hợp phải lên tiếng xin lỗi, gỡ bỏ nội dung sau khi vấp phải phản ứng từ công chúng.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý đã nhiều lần lên tiếng chấn chỉnh tình trạng ca khúc có ca từ dung tục, cổ xúy lối sống lệch chuẩn hoặc truyền tải thông điệp tiêu cực.

Không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, những vụ việc này còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật khi sáng tạo, phát hành sản phẩm và sức ảnh hưởng của họ đối với công chúng.

Mới đây, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM lần nữa lên tiếng về vấn đề này.

Sở VH-TT TP.HCM nhấn mạnh trách nhiệm của nghệ sĩ

Theo Sở VH-TT TP.HCM, căn cứ quy định tại Nghị định 147/2024/NĐ-CP ngày 9.11.2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, mọi tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa hoặc phát tán trên mạng: "Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội…".

Do đó, tổ chức, cá nhân thực hiện phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số thì phải chịu trách nhiệm với nội dung thông tin mà mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa mà không chịu sự kiểm duyệt nội dung trước khi phát hành thông tin.

Rapper Chị Cả từng bị dư luận phản ứng dữ dội vì cho ra mắt ca khúc phản cảm, chứa ca từ dung tục Ảnh: T.L

Sở VH-TT TP.HCM cũng đề nghị các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng, bên cạnh chấp hành quy định pháp luật, cần nghiêm túc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Trong đó, khoản 8 điều 5 của Bộ Quy tắc nhấn mạnh trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong việc chủ động sáng tạo, lan tỏa những nội dung, sản phẩm có giá trị, góp phần gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam trên các nền tảng số.

Về giải pháp quản lý, Sở VH-TT TP.HCM cho biết đang triển khai các nhóm nhiệm vụ theo hướng chuyển từ bị động sang chủ động phòng ngừa, định hướng. Trong đó, cơ quan này đẩy mạnh triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Phía Sở cũng chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đẩy mạnh việc "phủ xanh" thông tin trên không gian mạng bằng việc vận động nghệ sĩ, người nổi tiếng truyền tải các nội dung tích cực, trở thành những "hạt nhân" lan tỏa văn hóa ứng xử đẹp; tiếp tục đẩy mạnh, lồng ghép, đưa nội dung "Văn hóa ứng xử trên không gian mạng" vào các chương trình giáo dục đời sống gia đình, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; giúp người dân tự nâng cao "sức đề kháng", biết sàng lọc, nhận diện thông tin xấu, độc.

Bên cạnh đó, Sở cho biết sẽ tăng cường rà quét, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các sản phẩm âm nhạc, hành vi biểu diễn có nội dung vi phạm quy định như sử dụng ngôn từ thô tục, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục…

"Tùy tính chất, mức độ vi phạm, ngoài việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đánh giá, xem xét việc áp dụng biện pháp "khóa sóng", "hạn chế hình ảnh" trên các phương tiện truyền thông chính thống và các sự kiện văn hóa lớn của địa phương.

Việc nghệ sĩ xin lỗi hay tự gỡ bỏ sản phẩm vi phạm là trách nhiệm khắc phục hậu quả bắt buộc, không thay thế cho các hình thức xử lý vi phạm hay biện pháp quản lý nhà nước", phía Sở nhấn mạnh.