Ngày 27.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ ngày 25.10 đến 25.11, hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế ghi nhận 132 phản ánh. Trong đó, 113 trường hợp đã xử lý, phản hồi; 19 trường hợp đang xác minh trong thời hạn quy định.

Các nhóm nội dung đáng chú ý gồm: hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế (28 phản ánh); thái độ, giao tiếp của nhân viên y tế (17); chất lượng chuyên môn (14); chi phí khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (13); quy trình khám, chữa bệnh và thủ tục hành chính (10).

Trẻ 8 tháng sốt gần 40°C được hướng dẫn sang khoa khám bệnh

Tại một bệnh viện chuyên khoa, người nhà phản ánh trẻ 8 tháng tuổi sốt gần 40°C, quấy khóc nhiều nhưng không được tiếp nhận vào khoa cấp cứu. Lý do được thông báo là trẻ không co giật theo bảng tiêu chuẩn nhập khoa của bệnh viện nên được hướng dẫn sang khoa khám bệnh để khám theo thứ tự.

Theo giải trình của bệnh viện, bác sĩ khoa cấp cứu đã thăm khám, sàng lọc, hướng dẫn hạ sốt, lau mát và làm hồ sơ cho trẻ nhập viện theo dõi, điều trị. Bệnh viện nhận thiếu sót trong việc chưa hướng dẫn cụ thể, rõ ràng khiến gia đình lo lắng.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị các bệnh viện rà soát quy trình phân loại cấp cứu ẢNH: DUY TÍNH

Từ tình huống này, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các bệnh viện rà soát quy trình phân loại cấp cứu, bảo đảm việc đánh giá dựa trên tình trạng toàn diện theo lứa tuổi, không chỉ dựa vào một dấu hiệu đơn lẻ.

Các cơ sở cần ghi nhận thời điểm người bệnh đến, phân loại, thăm khám và đánh giá lại khi diễn biến thay đổi. Gia đình cũng phải được thông tin rõ kết quả đánh giá, bước xử trí tiếp theo và những dấu hiệu cần báo ngay cho nhân viên y tế.

Bệnh nhi có kết quả xét nghiệm nhưng chờ hơn 2 giờ chưa được khám lại

Một người nhà bệnh nhi phản ánh kết quả xét nghiệm đã có từ 9 giờ 30 nhưng đến 11 giờ 30, trẻ vẫn chưa được bác sĩ khám lại. Sở Y tế cũng ghi nhận phản ánh về tình trạng chờ lâu sau xét nghiệm tại một bệnh viện.

Theo báo cáo của bệnh viện, thời điểm xảy ra vụ việc, lượng người bệnh đến khám tăng cao và tập trung trong cùng khung giờ.

Thực trạng xét nghiệm xong chờ khám lại rất lâu cũng được người bệnh phản ánh đến Sở Y tế TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Sở Y tế TP.HCM lưu ý, bệnh viện cần quản lý riêng khoảng thời gian từ khi có kết quả xét nghiệm đến lúc người bệnh được khám lại. Cơ sở phải có quy trình cảnh báo khi kết quả đã có, sắp xếp lượt khám lại, xác định ngưỡng chờ cần can thiệp và bố trí nhân viên điều phối. Người bệnh cần được hướng dẫn rõ quay lại đâu, theo dõi lượt khám thế nào và liên hệ ai khi phải chờ lâu.

Người bệnh nội trú nôn ói nhiều lần nhưng chưa được bác sĩ thăm khám

Tại một khoa phụ sản của bệnh viện đa khoa, thân nhân phản ánh người bệnh nội trú nôn ói nhiều lần trong đêm nhưng chưa được bác sĩ trực thăm khám. Nữ hộ sinh giao tiếp chưa phù hợp và tư vấn người nhà mua thuốc chống nôn uống.

Bệnh viện thừa nhận thiếu sót khi bác sĩ trực chưa trực tiếp thăm khám; đồng thời giải trình việc tư vấn chưa rõ khiến người nhà hiểu là phải mua thuốc bên ngoài. Bệnh viện đã giải thích, xin lỗi, yêu cầu ê kíp rút kinh nghiệm, rà soát lịch trực và tập huấn lại.

Người bệnh nội trú cần được theo dõi kỹ khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, tăng nặng ẢNH: DUY TÍNH

Tuy nhiên, Sở Y tế TP.HCM nhận định giải trình chưa làm rõ các nội dung phản ánh, yêu cầu bệnh viện rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, theo dõi, thăm khám, xử trí và làm rõ trách nhiệm liên quan (nếu có).

Sở Y tế nhấn mạnh, khi người bệnh nội trú xuất hiện triệu chứng mới hoặc tăng nặng, bệnh viện phải bảo đảm quy trình đánh giá ban đầu, báo bác sĩ, thăm khám, chỉ định và theo dõi đáp ứng. Mỗi bước cần ghi rõ thời điểm, người chịu trách nhiệm; đồng thời có phương án huy động bác sĩ hỗ trợ khi bác sĩ trực đang cấp cứu hoặc phẫu thuật.

Bệnh viện không có thuốc, người bệnh được yêu cầu tự mua

Một người dân phản ánh bệnh viện không cung ứng được thuốc bảo hiểm y tế và yêu cầu người bệnh tự mua.

Qua xác minh của Sở Y tế TP.HCM, cơ sở không có sẵn thuốc phù hợp cho nhóm người bệnh ít gặp trong mô hình bệnh tật tại đơn vị. Người kê đơn chưa lựa chọn thuốc cùng nhóm tác dụng dược lý để thay thế, đồng thời chưa giải thích rõ trước khi kê thuốc ngoài phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế.

Bệnh viện được yêu cầu cung ứng thuốc cho bệnh nhân theo quy định ẢNH: DUY TÍNH

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu cơ sở rà soát danh mục thuốc theo mô hình bệnh tật, cảnh báo tồn kho cho người kê đơn và tổ chức hỗ trợ dược lâm sàng để xem xét phương án thay thế phù hợp. Việc thay thuốc phải căn cứ tình trạng từng người bệnh; quyền lợi, chi phí và lựa chọn điều trị cũng cần được giải thích minh bạch. Đơn vị phải hướng dẫn thủ tục thanh toán trực tiếp khi người bệnh đủ điều kiện theo Thông tư 22 năm 2024 của Bộ Y tế.

Sinh viên đi khám sức khỏe miễn phí nhưng bị yêu cầu đóng tiền

Một sinh viên ở khu vực Chợ Lớn, học tại khu vực Thủ Đức, được nhà trường yêu cầu khám sức khỏe trước ngày 30.11.2026. Khi đến trạm y tế và bệnh viện đa khoa nơi sinh sống, sinh viên được trả lời phải đóng phí vì không đúng đối tượng.

Qua xác minh, việc hướng dẫn sinh viên quay về trường khi đến trạm y tế nơi cư trú, hoặc yêu cầu khám tự chi trả khi đến bệnh viện công lập, là chưa phù hợp với các hướng dẫn đã ban hành.

Các cơ sở y tế cần tuân thủ quy định khám sức khỏe miễn phí cho người dân ở TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Theo hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế và Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, người đang học tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được khám miễn phí nếu đáp ứng điều kiện, trong đó có yêu cầu xác thực cư trú trên VNeID. Người đủ điều kiện nhưng không tham gia được theo lịch của trường có thể khám tại địa phương nơi cư trú hoặc bệnh viện công lập, trung tâm y tế khu vực theo hướng dẫn khám không phụ thuộc địa giới hành chính.

Với người chưa đăng ký thường trú, tạm trú nhưng đang thực tế sinh sống tại TP.HCM, cơ sở y tế cần đối chiếu quy định mở rộng đối tượng theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Sở Y tế yêu cầu bộ phận tiếp đón có bảng kiểm điều kiện và đầu mối giải đáp; không từ chối hoặc hướng dẫn người dân trả phí khi chưa kiểm tra. Đơn vị được phản ánh phải liên hệ, xác nhận điều kiện và hỗ trợ sinh viên đủ điều kiện được khám kịp thời.