Sốc: HLV Ten Hag bị sa thải chỉ sau 2 vòng, nhận bồi thường hơn 245 tỉ đồng

'HLV Erik ten Hag khiến đội thiếu sức sống'

Quyết định sa thải HLV Erik ten Hag được đưa ra khi Bundesliga vừa trôi qua được 2 vòng đấu. Ở vòng đầu tiên, gặp Hoffenheim, thầy trò HLV Erik ten Hag để thua ngược 1-2. Đến trận thứ 2, diễn ra vào ngày 30.8, á quân của giải vô địch quốc gia Đức để Werder Bremen cầm chân 3-3. Đáng nói hơn, ở trận đấu này, Bayer Leverkusen dẫn trước đến 3-1 và được thi đấu hơn người từ phút 63 nhưng rồi phải kết thúc trận đấu với chỉ 1 điểm. Thành tích không tốt trong 2 vòng đấu khiến Bayer Leverkusen rơi xuống vị trí thứ 12, kém đội đầu bảng Bayern Munich đến 5 điểm. Tính từ lúc nhậm chức - ngày 1.7.2025, HLV Erik ten Hag chỉ có đúng 2 tháng làm việc tại nước Đức. Theo trang The Athletic, có thể HLV Erik ten Hag sẽ nhận được khoản tiền bồi thường 8 triệu euro (hơn 245 tỉ đồng).

HLV Erik ten Hag tiếp tục bị sa thải sau khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc ẢNH: REUTERS

Ngoài kết quả không tốt sau 2 trận, truyền thông Đức cho biết HLV Erik ten Hag cũng có nhiều mâu thuẫn với ban lãnh đạo Bayer Leverkusen. Việc Bayer Leverkusen bán đi nhiều ngôi sao như Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Jonathan Tah nhưng không mang về tân binh chất lượng nào khiến cựu thuyền trưởng của M.U gặp khó khăn trong việc lựa chọn đội hình ra sân. Ngoài ra, HLV Erik ten Hag cũng không hài lòng khi buộc phải sử dụng sơ đồ 3 trung vệ thay vì đội hình 4-3-3 yêu thích của mình.

Tờ BILD của Đức bình luận: “Ban lãnh đạo Bayer Leverkusen đã họp từ sáng sớm và cuối cùng đã đưa ra thông điệp sa thải HLV Erik ten Hag. Họ đã cân nhắc kỹ vì cho rằng đội bóng nên thi đấu trực diện, tốc độ hơn thay vì lối đá thiếu sức sống, hời hợt như 2 trận đã qua. Khi nhận quyết định, các trợ lý của HLV Erik ten Hag bàng hoàng và đầy bất ngờ. Không nhiều người nghĩ họ sẽ phải rời nước Đức trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Không khí tại Leverkusen những ngày qua bị coi là u ám. Việc ký hợp đồng với HLV Erik ten Hag đã là một quyết định sai lầm ngay từ đầu. Ông ta không phải là lựa chọn đầu tiên hay thứ hai để thay thế HLV Xabi Alonso - người đã chuyển sang Real Madrid. Hiện ông Rogier Meijer, trợ lý của HLV Erik ten Hag là người cuối cùng ở lại, đảm nhiệm buổi tập chiều 1.9 của Bayer Leverkusen”.

Bayer Leverkusen sẽ gấp rút tìm thuyền trưởng mới ẢNH: REUTERS

Đây là lần thứ 2 liên tiếp HLV Erik ten Hag bị sa thải. Trước đó, nhà cầm quân 55 tuổi bị M.U sa thải sau gần 2 năm cầm quyền. Đồng thời, thất bại của HLV Erik ten Hag tại Bayer Leverkusen tiếp tục nối dài chuỗi ngày buồn của các cựu HLV M.U. Chỉ vài ngày qua, HLV Jose Mourinho bị Fenerbahce chấm dứt hợp đồng sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ lỡ suất dự Champions League, còn Ole Gunnar Solskjaer mất việc ở Besiktas vì thất bại tại vòng play-off Conference League.