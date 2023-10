Sóc Trăng: Tạm giữ 13 nghi phạm mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Ngày 23.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 13 nghi phạm mang hung khí nguy hiểm chuẩn bị đi "hỗn chiến" để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

13 nghi phạm cùng hung khí nguy hiểm bị công an tạm giữ C.T.V

Khoảng 22 giờ 30 ngày 22.10, Công an xã Nhơn Mỹ (H.Kế Sách) nhận tin báo của người dân có một nhóm cả chục người mang theo hung khí nguy hiểm đi đánh nhau với một nhóm khác trên địa bàn ấp Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ. Ngay sau đó, Công an xã Nhơn Mỹ triển khai lực lượng ngăn chặn, đồng thời truy bắt được 1 người, những người còn lại lên xe máy chạy về hướng chợ Kế Sách.

Tiếp nhận báo cáo nhanh của Công an xã Nhơn Mỹ, Công an H.Kế Sách huy động nhiều lực lượng truy đuổi theo các hướng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng công an bắt được 13 nghi phạm tại TT.Kế Sách, H.Kế Sách; thu giữ 6 xe máy, 5 hung khí tự chế các loại, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Vụ mang hung khí đi "hỗn chiến" đang được Công an H.Kế Sách tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.