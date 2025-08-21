Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sóc ‘zombie’ nổi u nhọt kỳ dị xuất hiện tại Mỹ
Video Thế giới

Sóc 'zombie' nổi u nhọt kỳ dị xuất hiện tại Mỹ

Trúc Huỳnh - Phi Yến
21/08/2025 11:30 GMT+7

Giới chuyên gia động vật hoang dã khuyến cáo người dân Mỹ không nên đến gần những con sóc “thây ma” bị mọc u nhọt và xuất hiện các vết loét trên cơ thể.

Sóc 'zombie' nổi u nhọt kỳ dị xuất hiện tại Mỹ

Sóc ‘zombie’ nổi u nhọt kỳ dị xuất hiện tại Mỹ

Trong những tuần gần đây, một số người dùng mạng ở Mỹ đã bày tỏ lo ngại sau khi phát hiện những con sóc “thây ma” có các khối u bất thường trên cơ thể.

Hình ảnh trên thật ra không phải mới xuất hiện gần đây. Năm 2023, một số cư dân của tiểu bang Maine đã nhìn thấy những con sóc với các vết loét miệng hở và vảy trên thân. Lúc đó, tờ Bangor Daily News đưa tin rằng các biểu hiện này là những triệu chứng của bệnh đậu sóc.

Trung tâm ở bang Virginia cảnh báo chỉ có các chuyên gia chuyên về phục hồi động vật hoang dã hoặc bác sĩ thú y mới nên can thiệp để lấy ký sinh trùng khỏi các khối u trên thân sóc.

Thỏ 'Frankenstein' đầu tua tủa gai xuất hiện ở Mỹ

Thỏ 'Frankenstein' đầu tua tủa gai xuất hiện ở Mỹ

Một chủng virus lây lan nhanh chóng đang biến nhiều cá thể thỏ ở Mỹ thành hình dạng “Frankenstein”, với những tua, gai nhọn màu đen mọc lởm chởm trên đầu các con vật.

