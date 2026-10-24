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    Sôi động khai mạc BULBAL Casting Day thu hút gần 200 VĐV tham gia

    Quỳnh Anh - Đồng Nguyên Khang
    Chặng 2 của chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 với tên gọi BULBAL Casting Day khu vực phía tây diễn ra đầy sôi động tại cụm sân D-Joy Pickleball Tên Lửa (74 Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông, TP.HCM).

    Hôm nay (24.10), gần 200 VĐV góp mặt tranh tài ở chặng 2 của chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 với tên gọi BULBAL Casting Day khu vực phía tây. Sự kiện do BULBAL Pickleball Club (Công ty TNHH Bảo Uyên Sport) tổ chức và Báo Thanh Niên là đơn vị bảo trợ truyền thông.

    Sôi động khai mạc BULBAL Casting Day thu hút gần 200 VĐV tham gia- Ảnh 1.

    Các VĐV tham gia bốc thăm trúng thưởng, nhận quà từ BTC tại chặng 2 BULBAL Casting Day diễn ra hôm nay

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Sôi động khai mạc BULBAL Casting Day thu hút gần 200 VĐV tham gia- Ảnh 2.

    Ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo - Giám đốc Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, Trưởng BTC chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 chia sẻ tại lễ khai mạc

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Chia sẻ tại lễ khai mạc BULBAL Casting Day, ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo - Giám đốc Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, Trưởng BTC cho biết: "Sau thành công ở chặng 1 mang tên Bulbal CHOSEN DAY khu vực phía đông ngày 17.10, đông đảo người chơi đăng ký tham dự chặng 2 BULBAL Casting Day khu vực phía tây. Để tăng tính hấp dẫn đồng thời tăng cường giao lưu kết nối, BTC tăng gấp đôi số cặp VĐV đôi nam (từ 32 lên 64 cặp) đồng thời ưu tiên cho các VĐV lần đầu tham dự, các VĐV sinh sống ở khu vực phía tây. Hy vọng sự kiện mang đến những giải trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng yêu thích pickleball. Bộ phận chuyên môn sẽ quan sát, tuyển chọn các VĐV có chuyên môn phù hợp tham gia đồng hành cùng BULBAL Pickleball Team".

    Sôi động khai mạc BULBAL Casting Day thu hút gần 200 VĐV tham gia- Ảnh 3.

    Các VĐV hào hứng trước giờ tranh tài chặng 2 BULBAL Casting Day

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Sôi động khai mạc BULBAL Casting Day thu hút gần 200 VĐV tham gia- Ảnh 4.

    Các VĐV nữ tranh thủ 'check-in' tại sự kiện BULBAL Casting Day

    ẢNH: BCT CUNG CẤP

    Trước khi bước vào tranh tài ở BULBAL Casting Day khu vực phía tây, các VĐV hào hứng "check-in", giao lưu bằng các trò chơi trúng thưởng, nhận quà hấp dẫn từ BULBAL. Tất cả VĐV đều được miễn phí tham dự chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026. Sau chặng 2 BULBAL Casting Day, BULBAL Pickleball Team sẽ công bố đội hình chính thức vào ngày 7.11 và ra mắt tại giải BULBAL ngày 28.11. Từ tháng 11, cộng đồng BULBAL Pickleball cũng bắt đầu sinh hoạt tại cụm sân khu tây.

    Sôi động khai mạc BULBAL Casting Day thu hút gần 200 VĐV tham gia- Ảnh 5.

    Các VĐV ở hạng mục đôi nữ tranh tài sôi nổi tại BULBAL Casting Day

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo cho biết, BTC đặt mục tiêu đến năm 2027, BULBAL Pickleball hoạt động ở 20 cụm sân tại TP.HCM và phát triển ra các khu vực lân cận. "Ở TP.HCM hiện có rất nhiều sân và cũng có rất nhiều giải đấu nhưng vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu giao lưu kết nối đối với cộng đồng, nhất là VĐV phong trào. Hy vọng chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME được tổ chức miễn phí, bài bản sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ", ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo chia sẻ.


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