Sôi động ngày hội bóng đá của 'dân làm xe'

Sau hai mùa giải đầu khá thành công, Giải bóng đá ngành xe miền Nam dần được yêu thích và trở thành "sân chơi" thường niên dành riêng cho những người công tác trong các ngành, nghề liên quan đến ô tô, xe máy và phụ tùng phụ kiện, dịch vụ đi kèm. Trong lần thứ 3 tổ chức (khai mạc ngày 7.7.2024) với tên giải PPF Zappa Cup 2024, giải tiếp tục cho thấy sức hút khi chứng kiến số đội cũng như VĐV tham dự tăng mạnh, 28 đội góp mặt đến từ gần 40 doanh nghiệp đầu ngành chia thành 8 đội tranh tài ở giải hạng A và 20 đội tranh giải hạng B.

Giải bóng đá ngành xe miền Nam lần thứ 3 - PPF Zappa Cup 2024 khai màn ngày 7.7.2024 tại TP.HCM



Ngoài ra, để tăng tính hấp dẫn và chuyên nghiệp, ban tổ chức (BTC) giải năm nay cũng có sự nâng cấp đáng kể về chuyên môn, khi điều chỉnh thể thức giải hạng A sang thi đấu sân 7 (thay vì sân 5 như năm ngoái), đồng thời áp dụng luật bóng đá 7 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành ngày 22.8.2023. Theo đó, mỗi trận đấu sẽ bao gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút và thời gian nghỉ giữa 2 hiệp là 10 phút. 8 đội tham gia giải chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng bán kết. Đội vô địch hạng A sẽ nhận số tiền thưởng 30 triệu đồng.

Trong khi đó, hạng B với số lượng đội tham dự tăng mạnh, lên đến 20 đội bóng chia thành 5 bảng đấu, thi đấu vòng tròn theo thể thức sân 5 người, từ đó chọn ra 5 đội nhất mỗi bảng và 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vào chơi vòng tứ kết. Đội vô địch hạng B sẽ nhận số tiền 20 triệu đồng.

Giải năm nay cuốn hút hơn khi có sự góp mặt của nhiều "tên tuổi" của bóng đá lẫn futsal Việt Nam, như cựu tuyển thủ Nguyễn Đắc Huy

Đáng chú ý, chất lượng cầu thủ tham gia giải PPF Zappa Cup 2024 cũng tăng lên đáng kể với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu. Trong đó, có một số tuyển thủ quốc gia như Phạm Văn Luân (cầu thủ Công an Hà Nội, góp mặt trong đội hình Zivent Films); Lương Viết Hải (Hải Cao) đang khoác áo My My FC tại giải vô địch quốc gia 7 người SPL, góp mặt trong đội hình Long Thành Phát; hay cựu tuyển thủ futsal quốc gia - Nguyễn Đắc Huy, góp mặt trong đội hình Thành Phát Auto. Những tên tuổi này giúp nâng tầm đáng kể chuyên môn và hình ảnh của giải đấu.

Ngoài ra, hạng A còn có sự góp mặt nổi bật của sới phủi miền Nam như Vũ Xuân Du, Thiện Cá Chốt, Phúc Lủi, thủ thành Văn Khá, tiền đạo Minh Nhật hay Hồng Vương… Đặc biệt, hạng A lần đầu có sự góp mặt của VinFast Club South, cộng đồng người dùng xe VinFast ở phía Nam; cùng với đội bóng Car Media FC - CLB phóng viên, nhân viên truyền thông ngành xe. Tất cả cùng tạo nên sân chơi gắn kết những người hoạt động trong ngành xe.

Không chỉ là ngày hội thể thao, PPF Zappa Cup 2024 còn là sân chơi chung, gắn kết cho những người làm việc trong ngành xe



Đặc biệt, ngoài hoạt động bóng đá, BTC cũng sẽ trích ra một khoản tiền để hướng tới các hoạt động thiện nguyện dành cho các hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Giải bóng đá ngành xe miền Nam lần 3 - PPF Zappa Cup 2024 diễn ra từ ngày 7 đến 28.7.2024 tại sân bóng PM Sport, quận Tân Bình, TP.HCM.