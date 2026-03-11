Sớm khởi công metro nối Tân Sơn Nhất - Long Thành

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Khắc Mộc (phường Tân Sơn Hòa) kiến nghị TP.HCM đẩy nhanh các dự án giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, tổ chức lại giao thông khoa học hơn và tăng cường kết nối metro để giảm ùn tắc. Ông cũng đề xuất quy hoạch bãi đỗ xe tập trung, bãi xe ngầm và định hướng khu vực Tân Sơn Hòa phát triển dịch vụ gắn với sân bay.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chụp ảnh lưu niệm cùng cử tri 2 phường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong khi đó, cử tri Phạm Hồng Thắm (phường Tân Sơn Nhất) phản ánh khối lượng công việc của lực lượng không chuyên trách ở khu dân cư tăng sau khi bỏ tổ dân phố từ ngày 1.7.2025 nhưng phụ cấp còn thấp. Cử tri Đào Ngọc Thịnh (phường Tân Sơn Hòa) thì đề nghị thành phố tiếp tục đầu tư, nâng cấp trạm y tế phường để người dân thuận tiện khám chữa bệnh.

Phát biểu đáp từ, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá những ý kiến cử tri rất đúng vấn đề của khu vực và thành phố. Ông nhìn nhận khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất phát triển nhanh nhưng hạ tầng giao thông chưa thật sự đồng bộ, đặc biệt là kết nối giữa các nhà ga với hệ thống giao thông xung quanh.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM đang đẩy nhanh phát triển mạng lưới metro, trong đó có tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và tuyến metro số 6 kết nối trực tiếp hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Khi các tuyến này hoàn thành, hành khách có thể đi metro từ trung tâm đến sân bay. Sau này, người dân có thể đi metro từ Tân Sơn Nhất qua Bến Thành, Thủ Thiêm để đến Long Thành. Nếu có chuyến tàu chạy thẳng giữa 2 sân bay không dừng ở ga trung gian thì thời gian di chuyển khoảng 30 phút.

Theo ông, bài toán kết nối hai sân bay phải được tính toán kỹ lưỡng, song song với việc từng bước nâng cấp và cải thiện hệ thống đường bộ.

Cử tri nêu ý kiến về các dự án hạ tầng quanh sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh thêm việc kết nối giao thông đối ngoại và phát triển logistics là vấn đề rất xác đáng. Ông cho biết thành phố đang xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể do đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện, với kinh phí hơn 10 triệu USD, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành. Ông Trần Lưu Quang cũng dẫn chứng, ở nhiều quốc gia, sân bay thường phát triển đồng bộ với các dịch vụ logistics, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ hàng không. Vì vậy, khu vực quanh sân bay cũng cần được quy hoạch bài bản, phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn "xin nhận khuyết điểm" về bãi đỗ xe ngầm. Bởi đây là vấn đề đã bàn từ nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được. Theo ông, đầu tư công trình ngầm rất tốn kém, trong khi nhà đầu tư chưa thật sự mặn mà vì khó tính toán khả năng thu hồi vốn. "Mỗi chiếc xe gửi 1 giờ chỉ thu vài chục ngàn đồng, không đủ để bù chi phí đầu tư ban đầu", ông nói và cho biết một số khu vực có nhu cầu lớn về đỗ xe như quanh sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được ưu tiên nghiên cứu trước.

Sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa tổ chức Ngày hội toàn dân (ngày 15.3.2026) với chủ đề "Lá phiếu niềm tin - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc". Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, cho biết xây dựng phường hạnh phúc là hành trình chung của cả cộng đồng, từ chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống ma túy đến thực hiện quyền công dân qua lá phiếu bầu cử. Dịp này, phường cũng ra mắt điểm giáo dục phòng, chống ma túy tại Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, góp phần xây dựng khu phố an toàn.

Trả lời phản ánh của cử tri, ông Quang nói khu phố không phải cấp hành chính nên chế độ cho lực lượng không chuyên trách còn hạn chế, song có thể huy động thêm sự tham gia tự nguyện của cộng đồng.

Ngoài ra, thành phố đang tính toán di dời một số trường đại học, bệnh viện lớn ra ngoại ô để giảm ùn tắc, ô nhiễm; đồng thời tăng cường đầu tư y tế cơ sở và phát triển thêm không gian xanh cho người dân rèn luyện sức khỏe.