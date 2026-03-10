Cam kết tháo gỡ dự án vướng mắc pháp lý

Tại hội nghị, các cử tri ở đơn vị bầu cử số 6 đã đặt nhiều câu hỏi với ứng cử viên đại biểu Quốc hội Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội tổ chức chiều 9.3 tại đơn vị bầu cử số 6 (TP.HCM) ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thúc đẩy tiến độ công trình giao thông, chỉnh trang đô thị

Cử tri các phường Bình Phú, Bình Tiên, Bình Tây đánh giá cao chương trình "Dân hỏi - chính quyền trả lời" vì tạo kênh đối thoại trực tiếp, giúp chính quyền lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân.

Ngoài vấn đề an ninh trật tự, cử tri kiến nghị TP tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông và cải tạo kênh rạch như kênh Hàng Bàng giai đoạn 3, cầu đường Bình Tiên nhằm giảm ùn tắc, ngập nước và cải thiện môi trường sống; hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng rõ ràng, ổn định.

Phản hồi các ý kiến của cử tri, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, quá trình xây dựng luật cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng để bảo đảm tính ổn định và độ bền của chính sách, tránh tình trạng vừa ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung.

"Mỗi địa phương có đặc thù khác nhau nên một quy định pháp luật nếu phù hợp với TP.HCM chưa chắc đã phù hợp với các địa phương khác như Cao Bằng. Luật cần được nghiên cứu thấu đáo, đồng thời cần phân cấp mạnh hơn cho địa phương để chủ động giải quyết các vấn đề thực tiễn", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Liên quan đến các dự án hạ tầng còn chậm tiến độ, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết nhiều dự án đã được đặt ra từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Với trách nhiệm của lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy ghi nhận và sẽ chỉ đạo rà soát, tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị.

"TP.HCM đang tập trung xử lý các tồn tại kéo dài và triển khai các nhiệm vụ lớn theo chỉ đạo của T.Ư như giảm ùn tắc giao thông, chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường và phòng chống ma túy. Bên cạnh đó, TP cũng đặc biệt chú trọng phòng chống lãng phí và tháo gỡ các dự án tồn đọng do vướng mắc pháp lý", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Về cải cách thủ tục hành chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết sau 8 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều thủ tục đã được giải quyết nhanh hơn nhờ ứng dụng chuyển đổi số. Trung bình mỗi ngày các cơ quan có thể giải quyết hàng trăm hồ sơ, giảm đáng kể thời gian đi lại cho người dân.

Theo định hướng của TP, trong tương lai nhiều thủ tục có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, người dân chỉ cần nộp hồ sơ trực tuyến và đến cơ quan chức năng một lần để đối chiếu bản gốc. "Tới lúc nào đó bà con làm hồ sơ không cần đi lên phường, làm sổ đỏ trên điện thoại vì có cơ sở dữ liệu về đất đai, người dân chỉ cần ngày cuối cầm hồ sơ bản gốc lên. Bà con không mất công đi tới đi lui", Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

A N NINH TRẬT TỰ ĐƯỢC CẢI THIỆN RÕ RỆT

Về an ninh trật tự, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết tình hình trên địa bàn thời gian qua được cải thiện rõ rệt. Theo phản ánh của nhiều du khách quốc tế và cơ quan ngoại giao, khu vực trung tâm TP hiện an toàn hơn trước, tình trạng cướp giật giảm nhờ sự phối hợp của lực lượng chức năng và hệ thống camera giám sát. "Giờ camera khắp nơi, cướp giật là không thoát được", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Bên cạnh phát triển kinh tế, TP sẽ tiếp tục quan tâm các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, xây dựng TP.HCM trở thành nơi đáng sống không chỉ là phát triển hạ tầng mà còn phải chăm lo đời sống cộng đồng, tình làng nghĩa xóm và các không gian văn hóa.

Đối với bộ máy hành chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết TP đang từng bước tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Một số vị trí có thể được thay thế bằng công nghệ và chuyển đổi số, trong khi việc tuyển dụng nhân sự sẽ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.

Thực hiện những cam kết đã nêu trong chương trình hành động

Cùng ngày, ông Võ Văn Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cùng tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 1, TP.HCM tiếp xúc cử tri các phường Bình Dương, Thủ Dầu Một, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của cử tri.

Theo đó, cử tri đề nghị các ứng cử viên khi được tín nhiệm sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đồng thời thực hiện những cam kết đã nêu trong chương trình hành động; đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh.