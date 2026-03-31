Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Sớm vận hành Quỹ ổn định, giảm thuế... cho du lịch

Thanh Xuân
31/03/2026 15:42 GMT+7

Trong khuôn khổ Toạ đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 31.3, ông Phạm Hùng Vĩnh,Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) cho rằng, khủng hoảng giá nhiên liệu hiện nay không chỉ là áp lực chi phí, mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành vĩ mô và sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Phạm Hùng Vĩnh nhận định: Với đặc thù ngành hàng không và du lịch, nơi chi phí nhiên liệu có thể chiếm tới 25 - 40% trong hàng không và 10 - 30% trong vận chuyển du lịch, mọi biến động đều tác động trực tiếp đến giá thành và sức mua thị trường. Đối với SCC, chi phí logistics và nguyên liệu gia tăng, cùng với thời gian nhập hàng kéo dài, đang tạo áp lực đáng kể lên hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các dòng sản phẩm gắn với hệ sinh thái du lịch như nước hoa Miss Saigon cũng chịu ảnh hưởng khi nhu cầu du lịch biến động.

Du khách trải nghiệm các sản phẩm của SCC tại Việt Nam

"Chúng tôi kiến nghị các giải pháp cần được triển khai theo hai hướng song song. Trong ngắn hạn, cần ưu tiên các biện pháp hỗ trợ trực tiếp dòng tiền doanh nghiệp như giảm thuế giá trị gia tăng cho ngành du lịch - vận tải, giãn thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời thiết lập cơ chế phản ứng nhanh liên ngành để kịp thời xử lý các gián đoạn về năng lượng và vận hành", ông Phạm Hùng Vĩnh kiến nghị.

Về dài hạn, theo ông Phạm Hùng Vĩnh cần thiết thành lập Quỹ ổn định ngành du lịch cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tạo bộ đệm ứng phó với các cú sốc như khủng hoảng năng lượng, dịch bệnh hay thiên tai. Song song đó, cần thúc đẩy liên kết, hình thành hệ sinh thái ngành và nâng cấp chuỗi giá trị du lịch quốc gia để tăng sức cạnh tranh và giảm tính phân mảnh. "Chính sách hỗ trợ, nếu được thiết kế đúng và triển khai kịp thời, không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt mà còn là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn", ông Phạm Hùng Vĩnh cho hay.

Bamboo Airways sẽ ưu tiên bay nội địa và tuyến ngắn để ứng phó với bão xăng dầu

Đó là nhận xét của ông Võ Huy Cường - Phó tổng giám đốc Bamboo Airways tại Tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 31.3.

Khám phá thêm chủ đề

du lịch quỹ hàng không Thuế kinh doanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận