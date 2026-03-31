Sớm vận hành Quỹ ổn định, giảm thuế... cho du lịch

Ông Phạm Hùng Vĩnh nhận định: Với đặc thù ngành hàng không và du lịch, nơi chi phí nhiên liệu có thể chiếm tới 25 - 40% trong hàng không và 10 - 30% trong vận chuyển du lịch, mọi biến động đều tác động trực tiếp đến giá thành và sức mua thị trường. Đối với SCC, chi phí logistics và nguyên liệu gia tăng, cùng với thời gian nhập hàng kéo dài, đang tạo áp lực đáng kể lên hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các dòng sản phẩm gắn với hệ sinh thái du lịch như nước hoa Miss Saigon cũng chịu ảnh hưởng khi nhu cầu du lịch biến động.

Du khách trải nghiệm các sản phẩm của SCC tại Việt Nam ẢNH: T.X

"Chúng tôi kiến nghị các giải pháp cần được triển khai theo hai hướng song song. Trong ngắn hạn, cần ưu tiên các biện pháp hỗ trợ trực tiếp dòng tiền doanh nghiệp như giảm thuế giá trị gia tăng cho ngành du lịch - vận tải, giãn thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời thiết lập cơ chế phản ứng nhanh liên ngành để kịp thời xử lý các gián đoạn về năng lượng và vận hành", ông Phạm Hùng Vĩnh kiến nghị.

Về dài hạn, theo ông Phạm Hùng Vĩnh cần thiết thành lập Quỹ ổn định ngành du lịch cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tạo bộ đệm ứng phó với các cú sốc như khủng hoảng năng lượng, dịch bệnh hay thiên tai. Song song đó, cần thúc đẩy liên kết, hình thành hệ sinh thái ngành và nâng cấp chuỗi giá trị du lịch quốc gia để tăng sức cạnh tranh và giảm tính phân mảnh. "Chính sách hỗ trợ, nếu được thiết kế đúng và triển khai kịp thời, không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt mà còn là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn", ông Phạm Hùng Vĩnh cho hay.