Sống cạnh hồ chứa, người dân vẫn thiếu nước

H Ồ HOÀN THÀNH NHƯNG CHƯA THỂ TÍCH NƯỚC

Xã Nghĩa Trung là địa bàn có đa số người dân làm nông nghiệp, với các loại cây trồng như sầu riêng, tiêu, điều, cà phê… Những năm gần đây, nguồn nước phục vụ tưới tiêu ngày càng khan hiếm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế của nhiều hộ dân.

Dự án hồ chứa nước Đarana hoàn thành 4 năm vẫn chưa thể tích nước Ảnh: HOÀNG GIÁP

Trước thực trạng trên, từ năm 2017, dự án hồ chứa nước Đarana thuộc dự án cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) được Bộ NN-PTNT cũ phê duyệt với tổng vốn 20 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước làm chủ đầu đầu tư.

Dự án có diện tích thu hồi đất hơn 37,3 ha với 89 hộ dân thuộc diện giải tỏa, đền bù. Theo thiết kế, hồ chứa nước Đarana sẽ cung cấp nước tưới cho 125 ha đất canh tác, với lưu lượng 200 m3/ngày đêm.

Đến năm 2022, dù dự án đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể tích nước. Thiếu nước tưới trong khi thời tiết nắng hạn kéo dài, khắc nghiệt, nhiều diện tích cây trồng đã bị chết hoặc giảm năng suất, gây thiệt hại kinh tế cho nhiều hộ dân.

Ông Nông Văn Quẩy phải kéo vòi, mua nước từ một hộ dân có hồ để tưới tiêu cho cây trồng của gia đình Ảnh: HOÀNG GIÁP

Ông Nông Văn Quẩy (thôn 6, xã Nghĩa Trung) cho biết gia đình sống ngay gần đập nước. Trước đây, ông trồng cà phê nhưng rồi phải chặt hết vì không có nguồn nước tưới và phải chuyển đổi qua trồng điều, sầu riêng. Khi thấy chính quyền xây dựng dự án để cung cấp nước tưới, người dân trong vùng rất phấn khởi, mong mỏi ngày hoàn thành. Thế nhưng, dù dự án đã hoàn thành gần 4 năm nay nhưng vẫn không có nước để tưới tiêu.

Ông Nông Văn Quẩy bên căn nhà gia đình đã đập bỏ để bàn giao mặt bằng cho dự án Ảnh: HOÀNG GIÁP

"Nhà nước làm dự án này, bà con ở đây rất mừng và đồng ý di dời để nhường đất xây dựng, với hy vọng nay mai có nước tưới tiêu thoải mái. Tuy nhiên, dự án hoàn thành bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn không tích nước được. Không có nước để tưới, vườn tược khô hết, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình nhiều lắm. Không biết làm thế nào, không biết kêu ai được", ông Quẩy bức xúc.

N HANH CHÓNG THÁO GỠ

Theo UBND xã Nghĩa Trung, hồ thủy lợi Đarana đã hoàn thành xây dựng từ năm 2022. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4.2026, vẫn còn 3/89 hộ chưa đồng thuận nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dù chính quyền đã vận động, tuyên truyền nhiều lần.

Về việc dự án đã hoàn thành từ lâu mà chưa thể tích nước, ông Phan Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, cho biết thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã tiếp nhận rất nhiều thông tin bức xúc từ người dân, nhất là trong mùa khô vì người dân rất cần nước để tưới tiêu. "Hiện nay, UBND xã cũng đã báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai và tỉnh cũng chỉ đạo gấp rút hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan tới hồ đập này và cương quyết thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định trong thời gian tới để bàn giao cho chủ đầu tư hoàn thành việc tích nước, đưa vào sử dụng", ông Lâm cho biết thêm.

Ngày 30.3, UBND xã Nghĩa Trung đã ra thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng công trình hồ chứa nước Đarana thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước (lần cuối), nhưng 3 hộ dân còn lại vẫn chưa chấp thuận.

Ngày 20.4, UBND xã Nghĩa Trung đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất, phá dỡ nhà ở và các công trình phụ đối với 3 hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện công trình hồ chứa nước Đarana. Thời gian thực hiện cưỡng chế từ ngày 5 - 14.5.2026.

Sau khi chính quyền địa phương ban hành các quyết định cưỡng chế, đến ngày 24.4, có 1 trong 3 hộ dân đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời ký cam kết bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án hồ chứa nước Đarana.