'Sống đẹp' là biết sống tử tế cả khi không ai nhìn thấy

Sáng 18.12 tại TP.HCM, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sống đẹp lần thứ 5 với chủ đề Sự diệu kỳ của lòng nhân ái được Báo Thanh Niên tổ chức, tiếp tục khơi đượm ngọn lửa nhân ái đến với cộng đồng.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ); ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, cùng lãnh đạo các thương hiệu đồng hành với cuộc thi: ông Nguyễn Văn Đại - Phó tổng giám đốc công ty CP Tôn Đông Á; bà Chế Ngọc Bảo Trân - Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục NQH; ông Hồ Phú Bạc - Cố vấn chuyên môn Hệ thống giáo dục NQH, Phó chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó chủ tịch TƯ Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập báo Thanh Niên - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp phát biểu tại lễ tổng kết Ảnh: Độc Lập

Ông Nguyễn Văn Đại - Phó tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á, đơn vị doanh nghiệp đồng hành suốt 5 năm chia sẻ về cuộc thi

Ảnh: Độc Lập

Quang cảnh buổi lễ tổng kết Ảnh: Độc Lập

Các khách mời có: Bà Vũ Thị Tú Uyên - Chủ tịch Tổng công ty đối tác Chân Thật; TS Lê Bảo Thắng - Giám đốc OSI Vietnam. Ban giám khảo cuộc thi có: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Xuân Thăng - nguyên Phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam và nhà văn trẻ Cao Việt Quỳnh.

Về phía Ban tổ chức có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó chủ tịch TƯ Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập báo Thanh Niên - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp; nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập báo Thanh Niên.

Tại lễ tổng kết, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Sống đẹp năm nay, Ban tổ chức đã nhận được gần 700 tác phẩm, ở các thể loại: truyện ngắn; phóng sự - ký sự - ghi chép và album ảnh. Với chủ đề Sự kỳ diệu của lòng nhân ái, Ban tổ chức tiến hành tổng kết và trao giải đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) như tiếp thêm những viên gạch vững chãi cho ngôi nhà chung nhân ái, nơi đầy tình yêu thương không chỉ giữa con người với con người, mà cả với thiên nhiên để tất cả cùng nhau 'thắp lửa' cho Sống đẹp luôn nồng đượm và tiếp tục lan tỏa".

Bà Chế Ngọc Bảo Trân - Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục NQH tự hào đồng hành nhiều năm cùng cuộc thi và cam kết sẽ tiếp tục gắn bó với Sống đẹp Ảnh: Độc Lập

"Sống đẹp", nhiều bài học quý giá không có trong sách giáo khoa

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cũng mang những chia sẻ của của một giáo viên với bút danh Cúc Họa Mi gửi về tòa soạn: "Trong mỗi tiết dạy, tôi đều lồng ghép, kể cho các em nghe những câu chuyện mà tôi đọc được. Đặc biệt, vào cuối tuần, tôi thường cho các em thời gian để cùng đọc các bài viết trên chuyên mục Sống đẹp của Báo Thanh Niên. Như những giọt mưa dầm, tôi bắt đầu thấy các em "sống đẹp" lên mỗi ngày trong lớp học của mình. Sống đẹp không phải là làm những điều phi thường, mà biết dừng lại một nhịp để lắng nghe người khác, là biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, là biết giúp đỡ khi có thể, và biết sống tử tế cả khi không ai nhìn thấy. Đó là bài học không có trong sách giáo khoa hay trong những bài giảng nhưng sẽ theo mỗi người suốt cả cuộc đời".

Ông Nguyễn Văn Đại - Phó tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á, đơn vị doanh nghiệp đồng hành suốt 5 năm với cuộc thi, cũng có rất nhiều kỷ niệm với Sống đẹp. Hằng ngày, sau những bận rộn của công việc, ông rất thích vào xem những bài dự thi đăng trên báo Thanh Niên. "Việc đồng hành liên tục của chúng tôi xuất phát từ việc mong muốn được cùng Báo Thanh Niên đưa thêm nhiều câu chuyện tử tế, nhiều năng lượng tích cực để "sống đẹp" không chỉ là một cuộc thi, mà trở thành một nếp sống trong cộng đồng. Trân trọng cảm ơn Báo Thanh Niên đã tạo điều kiện cho chúng tôi góp một phần nhỏ trong hành trình lan tỏa những điều tích cực đến với xã hội. Đây cũng là hành động thiết thực đúng với định hướng và slogan Cùng xây cuộc sống xanh của Tôn Đông Á", ông Nguyễn Văn Đại chia sẻ.

Ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam (bìa trái) và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (bìa phải) cảm ơn các đơn vị tài trợ Ảnh: Độc Lập

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Trưởng ban tổ chức cuộc thi (trái) trao hoa cảm ơn cho Ban giám khảo cuộc thi Ảnh: Độc Lập

Không khác gì một thành viên Ban giám khảo, bà Chế Ngọc Bảo Trân - Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục NQH đặt báo giấy hằng ngày và lên Thanh Niên Online đọc không để sót một bài nào. "Trong suốt hành trình của cuộc thi, tôi rất thích thú phát hiện rất nhiều câu chuyện cảm động, dù lặng lẽ nhưng có sức lay động lòng người như cô giáo trong Gánh con chữ qua đèo (tác giả Lam Tịnh), mỗi ngày băng qua dốc đá đưa những em bé vùng cao đến gần hơn với con chữ. Hay câu chuyện trong Phép màu cho Gold (tác giả Trần Thị Tú Ngọc) mở ra hành trình của hai người trẻ tìm thấy ý nghĩa sống khi chăm sóc, dỗ dành, bảo vệ một sinh linh yếu ớt. Nước mắt chữ của Ngọc Tấn kể về một người đàn ông lam lũ dạy chữ cho trẻ con trong xóm bằng những mẩu giấy nhàu nát... Nhiều tác phẩm khi đọc tôi đã rơi nước mắt", Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục NQH Chế Ngọc Bảo Trân tâm sự với PV Thanh Niên.

"Tất cả những điều đó nhắc chúng ta rằng: Nhân ái không cần những việc làm lớn lao; nhân ái bắt đầu từ những lựa chọn đơn giản mỗi ngày, nhưng khi cộng hưởng lại, khi đủ sức sẽ trở thành sự diệu kỳ của lòng nhân ái", bà Chế Ngọc Bảo Trân nhấn mạnh.

Bìa tác phẩm mới Sự kỳ diệu của lòng nhân ái, tuyển tập những bài viết chất lượng của các tác giả tham gia cuộc thi Sống đẹp lần thứ 5 Ảnh: NXB

Dịp này, Tủ sách Thanh Niên Books và NXB Hồng Đức cho ra mắt tác phẩm mới Sự kỳ diệu của lòng nhân ái, tuyển tập những bài viết chất lượng của các tác giả tham gia cuộc thi Sống đẹp lần thứ 5. Đây cũng là cuốn sách thứ 5 của Sống đẹp như xây thêm những viên gạch vững chãi, đầy tình thương yêu - không chỉ giữa con người với con người, mà cả với thiên nhiên, trong ngôi nhà chung của lòng nhân ái, thông qua những việc làm tốt, thiết thực, biết san sẻ yêu thương mỗi ngày.