Sống khổ bên cao tốc ở Quảng Trị: 'Trước đây chưa bao giờ ngập như thế!'

Ngày 14.10, thông tin từ UBND xã Hiếu Giang (Quảng Trị) cho biết mưa lớn xảy ra trong chiều tối 13.10 đã khiến nhiều hộ dân tại 2 thôn Vĩnh An, Hiếu Nam bị ngập úng cục bộ.

Mưa lớn trong chiều tối 13.10 khiến nhiều tuyến đường ở thôn Vĩnh An và Hiếu Nam bị ngập úng ẢNH: UBND XÃ HIẾU GIANG

Cụ thể, mưa lớn trong chiều tối 13.10 đã khiến các tuyến đường trong các khu dân ở 2 thôn bị ngập từ 50 - 70 cm, có hơn 20 hộ dân bị nước tràn vào nhà, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.

Chia sẻ với PV Thanh Niên sáng 14.10, ông Hoàng Ngọc Cường (50 tuổi, ở thôn Vĩnh An) cho biết ông sinh sống ở đây gần 30 năm nhưng đây là năm đầu tiên nhà ông bị ngập úng do mưa lớn.

Nhiều nhà dân bị nước tràn vào, ảnh hưởng đến sinh hoạt ẢNH: UBND XÃ HIẾU GIANG

"Chiều tối qua mưa lớn, nước tràn vào nhà tôi dâng lên khoảng 50 cm, còn ngoài đường thì cao hơn. Tôi phải kê lúa, xe máy lên cao vì sợ nước còn dâng cao", ông Cường nói.

Nhà của ông Cường hiện sống tại khu vực nút giao giữa quốc lộ 9 và cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Sau khi thi công cao tốc và nút giao, ngay cạnh nhà ông Cường có một tuyến đường được xây dựng để quay xe, phần mặt đường của tuyến này cao hơn nền nhà cũ của ông Cường gần cả mét.

Ông Cường chỉ mực nước tràn vào nhà ông sau trận mưa chiều tối 13.10 ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Trước đây, tôi chưa bao giờ chứng kiến ngập như thế. Từ khi có tuyến đường thì tình trạng ngập xảy ra liên tục, tính cả ngày hôm qua thì nhà tôi đã bị ngập 4 - 5 lần kể từ khi xây dựng các công trình. Tôi hy vọng địa phương quan tâm, làm cống thoát nước để gia đình tôi thoát khỏi tình trạng này", ông Cường nói.

Tương tự, gia đình ông Mai Thìn (75 tuổi, ở thôn Vĩnh An) cũng bị ngập khoảng 50 cm sau trận mưa lớn kéo dài trong chiều tối 13.10.

Đoạn đường trước nhà ông Thìn vẫn còn bị ngập úng sáng 14.10 ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Phía trước nhà tôi có 2 gia đình đã di dời để thi công đường cao tốc. Sau khi di dời, phần nền của 2 gia đình đó hiện vẫn còn nguyên khiến nước bị chặn lại, khó và lâu thoát. Chúng tôi đề nghị UBND xã quan tâm giúp đỡ, làm sao đó để nước thoát được, không bị trở ngại xe cộ, đường đi khi mưa lớn", ông Thìn nói.

Trước tình trạng khu vực này ngập cục bộ mỗi khi mưa lớn, UBND xã Hiếu Giang đã nhiều lần có văn bản phản ánh, báo cáo cấp trên và các đơn vị liên quan để xử lý. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng đã khảo sát, cam kết khắc phục.

Mặt đường của tuyến đường quay xe khiến nền nhà cũ của ông Cường "lọt thỏm" ẢNH: BÁ CƯỜNG

Giữa tháng 8, UBND xã Hiếu Giang phối hợp Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát kiểm tra và thống nhất 11 nội dung cần khắc phục, hoàn trả và bổ sung hệ thống thoát nước.

Trong đó, nhà thầu thi công cam kết thực hiện hệ thống thoát nước nhằm đảm bảo thoát nước cho lưu vực, thời gian hoàn thành trước 15.9. Tuy nhiên, đến nay tình hình chưa được cải thiện.

Tuyến đường xây dựng nhưng không có hệ thống thoát nước đã chặn dòng chảy, khiến nước tràn vào nhà dân ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Mai Chiếm Hiệp, Trưởng phòng Kinh tế xã Hiếu Giang, cho biết hiện đã thống nhất một số phương án, giải pháp trước mắt về việc khơi thông hệ thống thoát nước để đảm bảo tránh ngập úng tạm thời.

"UBND xã cũng đã có văn bản đôn đốc ban quản lý dự án và các nhà thầu thực hiện các cam kết bằng nghiên cứu các giải pháp để giải quyết triệt để vấn đề ngập úng. Do thi công các tuyến đường cao tốc và các hạng mục liên quan nên gây ngập úng cục bộ cho khu dân cư tại điểm giao cao tốc và quốc lộ 9", ông Hiệp nói.