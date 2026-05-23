Thời sự

Sống lại thời hoa lửa cùng 'phụ nữ miền Đông gian lao mà anh dũng'

Bắc Bình
23/05/2026 18:54 GMT+7

Ngày 23.5, tại hội trường Sư đoàn 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh phối hợp Sư đoàn 5 tổ chức họp mặt truyền thống Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam bộ lần thứ XXVI năm 2026.

Tham dự buổi họp mặt có đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước; đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Quân khu 7; Sư đoàn 5; ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các má, các dì - những chứng nhân lịch sử một thời "bám đất, giữ làng".

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng buổi họp mặt

Các thế hệ phụ nữ đã cùng hội ngộ giữa vùng đất chiến trường năm xưa, cùng hồi tưởng về một thời "mưa bom bão đạn" của "Đội quân tóc dài" miền Đông anh hùng. Giữa chiến trường miền Đông "gian lao mà anh dũng", những cô gái trẻ năm ấy đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ là những giao liên, trinh sát, quân báo, dũng sĩ diệt Mỹ; là những người tay không làm nên "Đội quân tóc dài" huyền thoại khiến kẻ thù phải khiếp sợ.

Chia sẻ giao lưu, nhiều cựu cán bộ Hội Phụ nữ Giải phóng không giấu được giọt nước mắt khi nhớ về đồng đội. Ký ức về những ca mổ thương binh không thuốc tê dưới ánh đèn pin leo lét giữa rừng sâu, hay những trận tra tấn dã man trong ngục tù của địch... Song, vượt lên trên tất cả "lửa đạn không lùi bước", các má, các dì vẫn một lòng son sắt với cách mạng, giữ trọn khí tiết kiên trung của người phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ miền Đông Nam bộ nói riêng luôn để lại dấu ấn sâu đậm bằng lòng yêu nước, đức hy sinh và những cống hiến to lớn. Đại tướng nhấn mạnh, những ký ức hoa lửa của các má, các dì chính là tài sản tinh thần vô giá, là bài học lịch sử sống động nhất để giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi họp mặt

Bên cạnh việc tri ân, họp mặt truyền thống năm nay còn là dịp để Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành Đông Nam bộ nhìn lại những thành tựu trong thời kỳ đổi mới. Phát huy tinh thần "miền Đông gian lao mà anh dũng", phụ nữ hôm nay không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ, tri thức vào công tác hội và phát triển kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phồn vinh của khu vực động lực phía nam.

Đại diện lãnh đạo, ban tổ chức họp mặt tặng hoa chúc mừng các đại biểu về dự

Chiến tranh đã lùi xa, những vết thương trên thân thể các má, các dì có thể đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, nhưng nụ cười của "Đội quân tóc dài" năm xưa vẫn luôn rạng ngời. Cuộc hội ngộ hôm nay không chỉ là sự tri ân, mà còn là sự chuyển giao - nơi ngọn lửa kiên trung của phụ nữ miền Đông tiếp tục được truyền lại, thắp sáng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.

