Soundbar nhấp nháy đèn xanh, đỏ hay trắng có ý nghĩa gì?

Khi lựa chọn giữa soundbar (loa thanh) và loa thông thường, soundbar thường là sự lựa chọn ưu tiên cho những ai muốn sự đơn giản và dễ dàng trong việc thiết lập cho TV. Mặc dù soundbar không mang lại trải nghiệm sống động như loa vòm, nhưng chúng thường đủ cho việc xem phim dài tập hoặc chơi game giải trí. Đặc biệt, soundbar thường là thiết bị "cắm và chạy", chỉ cần kết nối với TV là có thể sử dụng ngay.

Tùy theo thương hiệu cũng như mục đích mà soundbar thể hiện màu sắc khác nhau ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Tuy nhiên, soundbar cũng có thể gặp phải một số vấn đề kỳ lạ, trong đó có hiện tượng đèn nhấp nháy. Đèn nhấp nháy trên soundbar có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Để giúp người dùng hiểu rõ hơn, dưới đây là một số lý do phổ biến nhất về hiện tượng này.

Lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ, mà chỉ là hướng dẫn chung về ý nghĩa của các lần nhấp nháy ở các thương hiệu khác nhau. Nội dung chia lý do thành hai loại chính: đèn báo trạng thái hoạt động bình thường và đèn báo lỗi.

Đèn báo hoạt động bình thường

Đèn LED trên soundbar có thể nhấp nháy trong quá trình hoạt động bình thường để hiển thị trạng thái của thiết bị. Đối với nhiều soundbar phổ biến, đèn nhấp nháy thường liên quan đến Bluetooth. Ví dụ, đèn LED màu xanh lam trên loa Sonos, Sony, Sennheiser và LG nhấp nháy khi đang ghép nối Bluetooth. Trong khi đó, loa Samsung có thể nhấp nháy nhiều màu khác nhau trong quá trình ghép nối và chuyển sang màu lục lam khi kết nối thành công.

Ngoài việc ghép nối Bluetooth, còn có một số lý do khác khiến soundbar nhấp nháy, bao gồm:

Khởi động: Đèn LED nhấp nháy khi thiết bị đang khởi động. Ví dụ, Sonos và Sony nhấp nháy đèn trắng, trong khi LG nhấp nháy đèn đỏ.

Cập nhật phần mềm: Sau khi cập nhật firmware, đèn LED có thể nhấp nháy. Trên loa Sonos, đèn nhấp nháy giữa màu cam và trắng; Sony nhấp nháy giữa màu xanh lam và trắng; Sennheiser chỉ nhấp nháy màu vàng.

Thiết lập lại: Việc thiết lập lại cũng có thể khiến đèn LED nhấp nháy. Trên một số mẫu Samsung, đèn nhấp nháy màu trắng, xanh lam và đỏ; trong khi đó, Sonos nhấp nháy màu cam và trắng.

Chế độ tắt tiếng: Đèn nhấp nháy khi soundbar ở chế độ tắt tiếng, với các mẫu LG nhấp nháy màu vàng và Sony nhấp nháy màu trắng.

Đèn thông báo lỗi soundbar

Nếu soundbar gặp sự cố, đèn LED sẽ nhấp nháy để thông báo. Thông thường, sự cố này liên quan đến thiết bị kết nối hoặc Wi-Fi. Ví dụ, trên loa Sony, đèn nhấp nháy khi không kết nối với loa siêu trầm. Để khắc phục, hãy thử di chuyển soundbar gần hơn hoặc chuyển sang băng tần 2,4 GHz hoặc 5 GHz của router.

Loa Bose sẽ nhấp nháy màu hổ phách khi có lỗi nguồn, trong khi loa TCL sẽ nhấp nháy khi không phát hiện được tín hiệu từ đầu vào hiện tại. Để khắc phục, hãy kiểm tra kết nối và đảm bảo thiết bị đã được bật nguồn hay chưa.

Ngoài ra, việc cập nhật phần mềm không thành công cũng có thể khiến đèn LED nhấp nháy. Trên loa Sonos, đèn đỏ và trắng sẽ nhấp nháy. Để khắc phục, hãy khởi động lại loa và thử lại. Trên loa Samsung, đèn nhấp nháy màu đỏ 3 lần nếu không tìm thấy tệp cập nhật.

Nếu gặp phải các lỗi không xác định, đèn đỏ nhấp nháy trên loa Sony; đèn cam và trắng nhấp nháy trên loa Sonos có thể xuất hiện. Trong trường hợp này, người dùng nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp.