Sri Lanka: Chịu án tù vì tích trữ 4 lít xăng để bán chợ đen

Người dân Sri Lanka xếp hàng tại một trạm xăng ở thủ đô Colombo hôm 18.3 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 27.3 đưa tin tòa án tại Sri Lanka vừa tuyên án ba tuần tù giam đối với một người đàn ông 48 tuổi, sau khi bị cáo thừa nhận tích trữ bốn lít xăng trong thời gian khan hiếm nhiên liệu trên toàn quốc do chiến sự ở Trung Đông.

Ban đầu, người đàn ông này khai rằng mình mua xăng để dùng cho máy cắt cỏ.

Bên cạnh hình phạt tù, vị thẩm phán ở thị trấn Nikaweratiya còn phạt người đàn ông này 1.500 rupee (khoảng 5 USD). Thị trấn này nằm cách thủ đô Colombo 125 km về phía đông bắc.

Truyền thông địa phương cho biết người đàn ông này bị buộc tội tích trữ xăng và tìm cách bán ra chợ đen, vào thời điểm chính quyền đang áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu.

Hiện người dân trên đảo quốc Nam Á này đang được cung cấp nhiên liệu hai ngày một lần. Cơ quan chức năng cho biết lượng dầu diesel hiện có đủ dùng đến giữa tháng 5, trong khi nguồn cung xăng có thể kéo dài hơn thời điểm đó khoảng một tuần nữa.

Giá nhiên liệu ở Sri Lanka đã tăng khoảng 1/3 kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu ném bom Iran, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Văn phòng Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cho biết ông đã đàm phán với Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Roman Marshavin về việc đảm bảo nguồn cung dầu.

"Nga sẵn sàng hỗ trợ Sri Lanka đối mặt với bất kỳ thách thức nào phát sinh từ cuộc xung đột ở Trung Đông", theo văn phòng của ông Dissanayake dẫn lời Thứ trưởng Nga.