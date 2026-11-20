Sự xuất hiện của Starlink Mini 2 gần đây nhận được nhiều chú ý, đặc biệt đối với những ai yêu thích khám phá thiên nhiên nhờ tích hợp pin, giúp người dùng mang thiết bị dễ dàng đến vùng hoang dã và sẵn sàng thay thế pin khi cần thiết.

Mặc dù vậy, không ít người vẫn cảm thấy đắn đo về khả năng hoạt động của Starlink sẽ ra sao khi thời tiết xấu, đặc biệt nếu họ phải tham gia một chuyến đi bộ đường dài kéo dài nhiều ngày.

Thời tiết xấu được xem là kẻ thù đối với chất lượng tín hiệu vệ tinh Starlink ẢNH: REUTERS

Theo thông tin từ Starlink, một trong những thách thức lớn nhất mà dịch vụ này phải đối mặt là ảnh hưởng của mưa lớn đến chất lượng tín hiệu. Trong khi các kết nối cáp quang ngầm thường không bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, lượng mưa vừa hoặc lớn có thể làm tín hiệu từ vệ tinh trở nên không ổn định. Hạn chế này có thể dẫn đến tốc độ internet chậm hơn mong đợi. Tuy nhiên, Starlink cho biết hiệu suất của kết nối sẽ trở lại bình thường sau khi thời tiết xấu qua đi. Công ty cũng nói thêm rằng khách hàng hiếm khi mất hoàn toàn tín hiệu trong điều kiện thời tiết xấu.

Đối với những người sử dụng Starlink ở khu vực thường xuyên có bão, công ty khuyến cáo nên di chuyển thiết bị vào trong nhà khi có dự báo bão. Nếu không thể, hãy cố gắng bảo vệ thiết bị và các đầu cáp hở khỏi nước. Trước khi thời tiết xấu đến, người dùng cũng nên kiểm tra và siết chặt các ốc vít và bu lông trên thiết bị.

Lý do hiệu suất Starlink bị ảnh hưởng khi mưa lớn

Khi có lượng mưa lớn, tín hiệu Starlink có thể bị suy giảm do hiện tượng tán xạ năng lượng khi tín hiệu truyền qua không khí ẩm. Các băng tần Ka và Ku mà Starlink sử dụng để truyền dữ liệu dễ bị gián đoạn khi gặp nước trong giọt mưa hoặc hơi ẩm từ tuyết và mưa đá. Ngoài ra, lớp tuyết phủ trên thiết bị cũng có thể làm giảm hiệu suất. Để giải quyết một phần vấn đề, Starlink đã tích hợp tính năng làm nóng ăng-ten vệ tinh để tan chảy lớp tuyết, giúp duy trì hiệu suất hoạt động.

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Trên các diễn đàn như Reddit, nhiều người dùng đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về hiệu suất của Starlink trong điều kiện thời tiết xấu. Một số người cho biết họ chưa bao giờ gặp phải tình trạng chậm hoặc mất kết nối trong những cơn mưa lớn. Một người dùng khác cho rằng hiệu suất của Starlink có khả năng bị chậm hơn là bị mất hoàn toàn. Một số người dùng ước tính họ chỉ gặp tình trạng mất kết nối ngắn hạn khoảng một lần mỗi năm.

Một người dùng ở vùng Trung Tây của Mỹ cho biết Starlink hoạt động tốt hơn so với kết nối internet Viasat mà họ từng sử dụng, với thời gian gián đoạn ngắn hơn trong điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, một số người cũng lưu ý rằng tình trạng giảm hiệu suất trong mưa lớn không phải lúc nào cũng dễ nhận thấy, đặc biệt nếu họ chỉ duyệt web hoặc kiểm tra email. Ngược lại, các vấn đề về hiệu suất sẽ rõ ràng hơn khi người dùng phát trực tiếp hoặc thực hiện cuộc gọi video.