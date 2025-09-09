Đối mặt với làn sóng chỉ trích, trong buổi livestream tối 4.9, streamer Độ Mixi đã thừa nhận hành vi và gửi lời xin lỗi. Anh giải thích rằng bản thân không hề biết shisha đã bị cấm theo quy định của pháp luật. Anh cho biết không có chuyện lén lút hay đánh đổi sự nghiệp chỉ vì hút trộm.

Nam streamer cũng nhìn nhận sự việc lần này là một bài học lớn và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng vì “đã phạm sai lầm ngớ ngẩn”.

Độ Mixi, tên thật là Phùng Thanh Độ, là một trong những streamer nổi tiếng nhất tại Việt Nam với hệ thống kênh mạng xã hội lên tới cả chục triệu người theo dõi. Streamer này là người có ảnh hưởng trong cộng đồng giới trẻ và được nhiều người yêu mến, có cộng đồng fan đông đảo.

Streamer Độ Mixi hút shisha: Pháp luật không có ngoại lệ cho người nổi tiếng

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 173/2024, quyết định từ 1.1.2025, Việt Nam cấm hoàn toàn việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng shisha, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các loại khí và chất gây nghiện gây hại cho sức khỏe. Lệnh cấm này nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo trật tự xã hội, đồng thời Chính phủ có những quy định cụ thể để triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của rượu, bia, thuốc lá và các sản phẩm thay thế như shisha.