Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Streamer Độ Mixi hút shisha: Pháp luật không có ngoại lệ cho người nổi tiếng
Video Thời sự

Streamer Độ Mixi hút shisha: Pháp luật không có ngoại lệ cho người nổi tiếng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
09/09/2025 13:28 GMT+7

Dẫn lại bài viết của Báo Công an nhân dân, bài đăng của Thông tin Chính phủ khẳng định pháp luật không có ngoại lệ cho người nổi tiếng và công chúng cần nhìn nhận khách quan, không biến thần tượng thành 'ngoại lệ của pháp luật'. Trước đó, ngày 4.9, một đoạn clip ghi lại cảnh streamer Độ Mixi hút shisha trong quán bar đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây sự chú ý và bức xúc.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích, trong buổi livestream tối 4.9, streamer Độ Mixi đã thừa nhận hành vi và gửi lời xin lỗi. Anh giải thích rằng bản thân không hề biết shisha đã bị cấm theo quy định của pháp luật. Anh cho biết không có chuyện lén lút hay đánh đổi sự nghiệp chỉ vì hút trộm.

Nam streamer cũng nhìn nhận sự việc lần này là một bài học lớn và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng vì “đã phạm sai lầm ngớ ngẩn”.

Độ Mixi, tên thật là Phùng Thanh Độ, là một trong những streamer nổi tiếng nhất tại Việt Nam với hệ thống kênh mạng xã hội lên tới cả chục triệu người theo dõi. Streamer này là người có ảnh hưởng trong cộng đồng giới trẻ và được nhiều người yêu mến, có cộng đồng fan đông đảo.

Streamer Độ Mixi hút shisha: Pháp luật không có ngoại lệ cho người nổi tiếng

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 173/2024, quyết định từ 1.1.2025, Việt Nam cấm hoàn toàn việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng shisha, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các loại khí và chất gây nghiện gây hại cho sức khỏe. Lệnh cấm này nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo trật tự xã hội, đồng thời Chính phủ có những quy định cụ thể để triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của rượu, bia, thuốc lá và các sản phẩm thay thế như shisha.

Tin liên quan

'Không cho khách kiểm tra hàng', shipper bị hành hung chảy máu mũi

'Không cho khách kiểm tra hàng', shipper bị hành hung chảy máu mũi

Thông tin một shipper bị hành hung chỉ vì 'không cho khách kiểm tra sản phẩm trước khi nhận' gây xôn dư luận Cà Mau.

Tài xế ô tô chuyển làn ẩu suýt gây tai nạn bị CSGT xử phạt

Hỗn chiến ở quán ăn, 2 YouTuber bị bắt khẩn cấp

Khám phá thêm chủ đề

Độ Mixi Hút shisha người nổi tiếng cấm shisha Vi Phạm Pháp luật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận