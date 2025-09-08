Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hỗn chiến ở quán ăn, 2 YouTuber bị bắt khẩn cấp
Video Thời sự

Hoàng Huy
Hoàng Huy
08/09/2025 15:14 GMT+7

Liên quan vụ hai nhóm khách, có 2 YouTuber xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, gây rối trật tự công cộng tại quán ăn ở số 134 đường số 7, phường An Lạc, TP.HCM, ngày 8.9, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 4 người.

Trước đó, tối 4.9, tại quán Cà Kê Nướng, số 134, đường số 7, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), TP.HCM hai nhóm khách xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm của Hứa Duy Phương (YouTuber), Dương Trọng Quốc cùng bạn bè đến quán ăn uống, quay video. Cùng thời điểm, tại đây cũng có nhóm của Nguyễn Đỗ Đăng Tâm (YouTuber), Lê Hồng Khanh và một số người khác.

Đến 21 giờ 30, giữa hai nhóm nảy sinh mâu thuẫn. Hứa Duy Phương, Nguyễn Văn Nhân và Lê Hồng Khanh xảy ra xô xát. Nguyễn Đỗ Đăng Tâm dùng chai bia đánh vào đầu Phương gây thương tích.

Sau đó, Dương Trọng Quốc lao vào đánh Tâm khiến tình hình căng thẳng. Vụ việc chỉ chấm dứt khi bảo vệ quán kịp thời can ngăn. Hứa Duy Phương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Lạc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera, củng cố hồ sơ.

Cơ quan công an lấy lời khai với các nghi can

ẢNH: THANH TUYỀN

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 nghi can: Hứa Duy Phương, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Dương Trọng Quốc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện Hứa Duy Phương đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh vai trò của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
