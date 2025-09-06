Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xôn xao bữa tiệc 'hỗn chiến' liên quan nghệ sĩ, YouTuber
Video Thời sự

Xôn xao bữa tiệc 'hỗn chiến' liên quan nghệ sĩ, YouTuber

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
06/09/2025 17:15 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.HCM đang vào cuộc xác minh, mời làm việc những người có liên quan đến vụ ẩu đả tại một cơ sở kinh doanh ẩm thực, trong đó có nghệ sĩ, YouTuber.

Ngày 6.9, nhiều nền tảng mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả, gây thương tích, xảy ra tại một cơ sở kinh doanh ẩm thực. Đáng chú ý, trong đoạn clip, có sự xuất hiện của nghệ sĩ YouTuber.

Xôn xao bữa tiệc ‘hỗn chiến’ liên quan nghệ sĩ, YouTuber

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một cơ sở kinh doanh ẩm thực trên địa bàn phường An Lạc (quận Bình Tân cũ, TP.HCM) tối 4.9.

Đoạn clip thể hiện vụ ẩu đả xảy ra ngay tại bàn tiệc có rất đông người. Trong đó, có một nam thanh niên bị thương khá nặng, gục tại bàn. Nạn nhân được những người khác đưa ra đường chờ xe cấp cứu, trong tình trạng bất tỉnh, máu đầu chảy nhiều. Trong các đoạn clip có sự xuất hiện của nghệ sĩ V.V.L.T (nghệ danh L.T).

TP.HCM: Xác minh clip ẩu đả liên quan nghệ sĩ, YouTuber- Ảnh 2.

Nạn nhân trong vụ ẩu đả

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Liên quan vụ việc, Công an phường An Lạc đã đưa một số người liên quan về trụ sở để lấy lời khai. Thông tin ban đầu cho thấy, tối 4.9, tại một quán ăn trên đường số 7 (phường An Lạc) có tổ chức buổi tiệc.

Buổi tiệc này có sự tham gia của gia đình nghệ sĩ có nghệ danh L.T, doanh nhân và một số YouTuber. Trong lúc ăn uống thì nhóm người này xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả làm một người bị thương.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Giá bán du thuyền ông Trịnh Văn Quyết | Xôn xao clip ẩu đả liên quan nghệ sĩ, YouTuber

Toàn cảnh 17h: Giá bán du thuyền ông Trịnh Văn Quyết | Xôn xao clip ẩu đả liên quan nghệ sĩ, YouTuber

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

ẩu đả nghệ sĩ YouTuber tin tức TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận