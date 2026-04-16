Sự chân thành của Dương Trần Nghĩa và Picker Band

Những thành viên của Picker Band đều không xa lạ gì với âm nhạc, với những buổi diễn. Họ trước đó đều đã hát, hoặc đã thuộc về một hay nhiều ban nhạc nào đó rồi. Thậm chí khi biết Hùng Cường mở Picker, bạn bè còn hỏi đấy có phải điểm đến cuối của anh không. "Nhiều năm tôi cứ đến rồi đi khỏi một ban nhạc nào đấy, nên bạn bè hỏi đây có phải ban cuối của em không", người sáng lập Picker Band nhớ lại.

Lạc mất bản đồ đã được biểu diễn rất phiêu ẢNH: BTC

Sự kết nối của Picker Band

Chính vì thế, làm thế nào để gắn kết, làm thế nào để tất cả cùng làm việc và gắn kết là câu hỏi không chỉ của Hùng Cường. Kết quả của nhiều suy tư đó là việc 6 thành viên Picker Band sẽ cùng nhau theo đuổi mô hình Authentic Band - nơi mỗi thành viên đều là nhạc công thực thụ, trình diễn trực tiếp bằng nhạc cụ. Họ cũng cùng nhau theo đuổi dòng nhạc rock và soft rock, chọn kể các câu chuyện giàu tự sự của những người đàn ông trưởng thành, những người đàn ông ấy đã đủ va vấp và chọn cách đứng dậy.

"Tầm này năm ngoái, chúng tôi họp nhau ở Hội An để cùng làm nhạc", Hùng Cường kể. Khi đó, vé máy bay chỉ mua một chiều, để khi nào làm nhạc xong thì mới ai về nhà đấy. Cả ban nhạc đều muốn trong mỗi tác phẩm đều có đóng góp của tất cả ở các khâu: từ ý tưởng đến vòng hòa thanh.

Nhiều nhạc sĩ đã thành danh đến chia vui với ban nhạc ẢNH: BTC

Chính vì thế, khi EP Lạc mất bản đồ (gồm 3 bài hát) ra đời, đó là tác phẩm do Dương Trần Nghĩa viết lời, Cường làm beat, Anh Minh tinh chỉnh, An Thiện hòa âm... Nói như cách của thành viên Anh Minh: "Chúng tôi chọn cách mình chơi nhạc của mình".

Họ cũng đồng ý với nhau rằng Lạc mất bản đồ chính là hành trình đi xuyên qua bóng tối của quá khứ để tìm thấy ánh sáng của sự tự do trong tâm hồn. Để khi Dương Trần Nghĩa của The Voice 2012 năm nào hát câu "kho báu trong anh là sự chân thành", nước mắt anh không ngừng rơi...

Trong Picker Band, Hùng Cường là người chịu trách nhiệm xuyên suốt về vận hành và sáng tác. Dương Trần Nghĩa là giọng ca chính, với khả năng mỗi lần cất giọng là một lần đối diện bản thân. Hoàng Anh Minh muốn kiến tạo âm nhạc giàu cảm xúc qua keyboard. Cây guitar Hòa Ất mang màu sắc riêng. Hữu Hoàng vừa chơi guitar vừa hát với sự đa năng và tươi mới của tuổi trẻ. Cây bass An Thiện là một nhân tố trẻ khác trong đội hình.

Là một ban nhạc mới, bắt đầu con đường mới, nhưng sự từng trải cũng như tình thân trong giới âm nhạc chuyên nghiệp của các thành viên Picker Band rất đáng nể. Ngày ra mắt ban nhạc, rất nhiều nhạc sĩ đã thành danh đến chung vui với họ: Quốc Trung, Anh Quân, Huy Tuấn và Hồng Kiên... Có lẽ họ đến vì sự chân thành bộc lộ cảm xúc của giọng ca Dương Trần Nghĩa, cũng như của mọi thành viên nhóm nhạc này.