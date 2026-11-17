Theo TechSpot, sự cố gián đoạn dịch vụ Microsoft 365 trên toàn cầu gần đây đã ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng trên khắp thế giới, với mức độ tác động không chỉ dừng lại ở lĩnh vực công nghệ thông tin mà còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người.

Cụ thể, sự cố rò rỉ xảy ra tại khách sạn Ling Bao thuộc công viên Phantasialand ở Đức khi hệ thống định lượng bơm quá nhiều clo vào hồ bơi. Hệ thống an toàn phòng xông hơi không gửi được email cảnh báo do dịch vụ Microsoft 365 gián đoạn. Khi đó, 40 nhân viên ứng cứu đã phân loại y tế cho 15 người bị kích ứng đường hô hấp, đưa 4 người đi viện và theo dõi một người bị thương.

Sự cố Microsoft 365 gây rò rỉ khí clo tại khách sạn ở Đức ẢNH: REUTERS

Từ sự cố Microsoft 365 nhìn lại những lỗi phần mềm gây hậu quả nghiêm trọng

Đợt gián đoạn từ ngày 12.11 ảnh hưởng tới Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams, Copilot với gần 150.000 báo lỗi trên DownDetector. Tại Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp và cơ quan chính phủ phải dùng lại máy fax, điện thoại bàn khi hạ tầng công nghệ dùng chung gián đoạn. Người dùng Xbox cũng khó đăng nhập, mở game kỹ thuật số và đồng bộ đám mây.

Microsoft tiết lộ nguyên nhân là lỗi phần mềm từ tháng 7 bị quy trình kiểm thử bỏ sót hơn ba tháng. Lưu lượng truy cập tăng cao kèm suy giảm dung lượng mạng đã kích hoạt lỗi, khiến hơn 80% máy chủ ngừng phản hồi trong hai giờ. Người dùng Outlook không thể gửi nhận thư và vài máy chủ sập lại sau khi khôi phục.

Trước đây, sự cố phần mềm từng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tháng 7.2024, bản cập nhật CrowdStrike lỗi làm sập Windows toàn cầu, khiến các bệnh viện ngừng đặt lịch khám, tổng đài 911 bị ảnh hưởng và nhiều hãng hàng không ngừng bay. Tại Anh, lỗi hệ thống kế toán Horizon khiến hàng trăm nhân viên bưu điện bị kết án oan, khánh kiệt và liên quan ít nhất bốn vụ tự tử.

Năm 2018, Wells Fargo thừa nhận lỗi phần mềm từ chối sai yêu cầu điều chỉnh khoản vay thế chấp của khoảng 625 khách hàng đủ điều kiện, khiến khoảng 400 người mất nhà vì bị siết nợ.