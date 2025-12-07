Sau 6 tháng phát động (từ 16.4.2025 đến hết ngày 16.10.2025), cuộc thi Sống đẹp lần V - Sự diệu kỳ của lòng nhân ái do Báo Thanh Niên tổ chức, với sự đồng hành của các thương hiệu: Tôn Đông Á, Thiện Hạnh và Hệ thống Giáo dục NQH, đã thu hút gần 700 tác phẩm của các tác giả trên cả nước gửi về tham gia, ở đủ các hạng mục: phóng sự, ký sự, ghi chép; truyện ngắn và album ảnh.

Ở hạng mục album ảnh có 29 phóng sự vào vòng chung khảo. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Xuân Thăng, nguyên Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, thành viên Ban giám khảo, nhận xét: "Nhìn ngắm các tác phẩm ảnh, tôi như lạc vào một bản giao hưởng thị giác, nơi mỗi hành động nhỏ bé cũng đủ lay động cả trùng dương cảm xúc. Điều tạo bất ngờ và lý thú là có sự tham gia của một số tác giả tuy còn "bất toàn" về kỹ thuật như thiếu góc máy thấp để tạo cảm giác hùng vĩ, chưa đủ độ sâu không gian để đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm, chưa đủ độ sắc sảo về bố cục để gây sốc…; nhưng chính những khiếm khuyết ấy lại trở thành sức mạnh. Sự chân thành đã giúp tác giả vượt qua mọi hạn chế kỹ thuật, chạm thẳng vào trái tim người xem. Đó mới chính là thứ nhiếp ảnh báo chí khao khát: không hoàn mỹ trong phòng tối, mà hoàn hảo trong tâm hồn".

3 phóng sự ảnh đoạt giải cao nhất, gồm: Giải cứu san hô, trả lại sự sống cho "rừng nơi đáy nước" (tác giả Trung Đào) kể câu chuyện giữ gìn không gian tại bán đảo Sơn Trà, "lá phổi xanh" của TP.Đà Nẵng. Có một nhóm tình nguyện viên đã lặn biển nhặt rác giải cứu san hô, gỡ bỏ lưới ma - những hiểm họa đang âm thầm hủy hoại hệ sinh thái biển. Mỗi đoạn dây rối, mỗi túi ni lông, lon bia, chai lọ… được gỡ đi là một lần cứu sống san hô, bảo vệ sinh cảnh của các loài hải sản với nhiều loài quý hiếm.

Tác phẩm Bếp thiện nguyện Từ Tâm (tác giả Anh Jour) về nhóm thiện nguyện ở Gia Lai hoạt động rất năng nổ và tích cực mà không nhận thêm bất cứ hỗ trợ nào từ bên ngoài. Các bạn nấu các suất ăn miễn phí, gửi tặng đến bà con khó khăn ở các bệnh viện, trại trẻ mồ côi trên địa bàn, cùng các phần quà ý nghĩa, thiết yếu để san sẻ chút yêu thương.

Với Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tác giả Trần Nguyễn Nguyên Khang giới thiệu về Framed by Kindness - một dự án của hai câu lạc bộ HoV và PaD (Trường ĐH Việt Đức, TP.HCM) như cách bạn trẻ gửi gắm yêu thương qua trái tim và ống kính chan chứa tình người dành cho những trẻ em kém may mắn tại một trung tâm bảo trợ và công tác xã hội.

Thanh Niên xin giới thiệu các tác phẩm đoạt giải của cuộc thi.

Kết quả hạng mục album ảnh cuộc thi Sống đẹp Giải nhất (10 triệu đồng/giải): Giải cứu san hô, trả lại sự sống cho "rừng nơi đáy nước" (Trung Đào). Giải nhì (5 triệu đồng/giải): Bếp thiện nguyện Từ Tâm (Anh Jour). Giải ba (3 triệu đồng/giải): Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh (Trần Nguyễn Nguyên Khang). Giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải): Tiếng kèn Saranai nơi tháp nắng (Lê Đức Dương); Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh (Nguyễn Mạnh Cường); Sống giữa biển khơi (Văn Đường); Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão (Lương Đình Khoa); Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm (Trúc Phùng).

Giải cứu san hô, trả lại sự sống cho "rừng nơi đáy nước" Cá phèn nổ sống chung với rác thải nhựa từ con người Tác giả: Trung Đào Tháo gỡ tấm lưới này ở độ sâu 5 m và tốn 15 phút cẩn thận cắt bỏ từng múi lưới, tránh làm hư hỏng, gãy san hô Tác giả: Trung Đào Cần chung tay bảo vệ môi trường biển VN Tác giả: Trung Đào

Bếp thiện nguyện Từ Tâm San sẻ yêu thương từ các thành viên nhóm thiện nguyện với các hoàn cảnh khó khăn Tác giả: Anh Jour San sẻ yêu thương từ các thành viên nhóm thiện nguyện với các hoàn cảnh khó khăn Tác giả: Anh Jour San sẻ yêu thương từ các thành viên nhóm thiện nguyện với các hoàn cảnh khó khăn Tác giả: Anh Jour San sẻ yêu thương từ các thành viên nhóm thiện nguyện với các hoàn cảnh khó khăn Tác giả: Anh Jour San sẻ yêu thương từ các thành viên nhóm thiện nguyện với các hoàn cảnh khó khăn Tác giả: Anh Jour San sẻ yêu thương từ các thành viên nhóm thiện nguyện với các hoàn cảnh khó khăn Tác giả: Anh Jour

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Tình thương đến với những trẻ em kém may mắn Tác giả: Trần Nguyễn Nguyên Khang Tình thương đến với những trẻ em kém may mắn Tác giả: Trần Nguyễn Nguyên Khang Tình thương đến với những trẻ em kém may mắn Tác giả: Trần Nguyễn Nguyên Khang



