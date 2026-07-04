Sử dụng không hợp pháp hóa đơn thì không được hưởng ưu đãi thuế

Trên một số diễn đàn về thuế, kế toán, đang có nhiều băn khoăn về tính hợp lý trong công văn của Thuế tỉnh An Giang hướng dẫn Thuế cơ sở 10 tỉnh An Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế tỉnh An Giang đã thống nhất với đề xuất của Thuế cơ sở 10 tỉnh An Giang là: "Trường hợp doanh nghiệp sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tính thuế tương ứng, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP".

ẢNH: NGỌC THẮNG

Các căn cứ được viện dẫn trong công văn là Nghị định 31/2021/NĐ-CP; điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC; khoản 1 điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC và điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Trong đó, căn cứ có quy định liên quan hơn cả là khoản 1 điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, phân tích: theo quy định tại khoản 1 điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC, điều kiện cơ bản để hưởng ưu đãi thuế là doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Nói chính xác hơn là, doanh nghiệp tự xác định được doanh thu, chi phí và số thuế phải nộp dựa trên chế độ kế toán áp dụng, hóa đơn, chứng từ thực tế của đơn vị.

Quy định cũng nhằm tách riêng hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và hoạt động kinh doanh theo thuế suất phổ thông. Đây là điều kiện chung dành cho doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

"Quan trọng hơn, quy định không có điều khoản tước quyền lợi hưởng ưu đãi thuế trong năm tính thuế chỉ vì trong năm đó, doanh nghiệp có hành vi sử dụng không hợp pháp một hoặc một số hóa đơn", ông Tuấn nhấn mạnh.

Cần tách bạch sai phạm để xử lý phù hợp

Với hành vi sử dụng không hợp pháp một hoặc một số hóa đơn, ông Tuấn cho rằng cần làm rõ doanh nghiệp vô tình hay cố tình.

Nếu doanh nghiệp có hoạt động mua - bán thật, có chứng từ đầy đủ, nhưng vô tình sử dụng không hợp pháp hóa đơn (ví dụ bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh) thì cũng cần làm rõ hoạt động mua - bán xảy ra trước hay sau thời điểm bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp cố tình sử dụng không hợp pháp hóa đơn để tăng chi phí, giảm nghĩa vụ thuế phải nộp thì cần xử lý, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyên tắc áp dụng văn bản pháp quy không có tính suy diễn. Hành vi nào sai cần tách bạch để xử lý theo từng quy định hiện hành. Cơ quan thuế không thể lấy điều kiện chung về hóa đơn, chứng từ của một phương pháp kê khai thuế để tước quyền lợi ưu đãi thuế chỉ vì doanh nghiệp sử dụng không hợp pháp một hoặc một số hóa đơn.

Nếu Thuế tỉnh An Giang khẳng định: "Trường hợp doanh nghiệp sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tính thuế tương ứng", thì cơ quan thuế cần làm rõ căn cứ cụ thể của luật, nghị định hoặc thông tư nào quy định điều khoản này.