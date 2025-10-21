Sử dụng súng massage quá nhiều, coi chừng tổn thương cổ và mạch máu

Súng massage hoạt động dựa trên liệu pháp gõ (percussive therapy) với tần số rung cao, giúp người dùng cảm nhận hiệu quả thư giãn gần như tức thì.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng, súng massage chỉ là công cụ hỗ trợ phục hồi cơ và không có khả năng điều trị các bệnh lý về xương khớp, thần kinh hoặc thoát vị đĩa đệm.

Súng massages chỉ là công cụ hỗ trợ phục hồi, không có khả năng điều trị các bệnh lý ẢNH: FREEPIK

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trịnh Hà Thành, Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Gia An 115, dùng súng massage quá nhiều (2–3 lần/ngày) hoặc quá lâu (trên 15 phút/lần) được xem là lạm dụng, dễ gây phản tác dụng và tổn thương, nhất là ở vùng cổ – vai – gáy.

Bác sĩ Thành cho biết, việc sử dụng quá mạnh hoặc quá lâu có thể khiến cơ mệt mỏi, viêm mô mềm, thậm chí rách sợi cơ nhỏ, gây đau nhức, bầm tím. Rung động kéo dài còn kích thích quá mức dây thần kinh, gây tê bì, kim châm và tổn thương mao mạch, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.