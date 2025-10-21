Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sử dụng súng massage quá nhiều, coi chừng tổn thương cổ và mạch máu
Video Sức khỏe

Sử dụng súng massage quá nhiều, coi chừng tổn thương cổ và mạch máu

Nguyễn Thanh Hương - Anh Trang
21/10/2025 21:15 GMT+7

Súng massage giúp thư giãn cơ và giảm đau nhức sau luyện tập, nhưng lạm dụng thiết bị này có thể gây phản tác dụng.

Súng massage hoạt động dựa trên liệu pháp gõ (percussive therapy) với tần số rung cao, giúp người dùng cảm nhận hiệu quả thư giãn gần như tức thì. 

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng, súng massage chỉ là công cụ hỗ trợ phục hồi cơ và không có khả năng điều trị các bệnh lý về xương khớp, thần kinh hoặc thoát vị đĩa đệm.

Sử dụng súng massage quá nhiều, coi chừng tổn thương cổ và mạch máu- Ảnh 1.

Súng massages chỉ là công cụ hỗ trợ phục hồi, không có khả năng điều trị các bệnh lý

ẢNH: FREEPIK

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trịnh Hà Thành, Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Gia An 115, dùng súng massage quá nhiều (2–3 lần/ngày) hoặc quá lâu (trên 15 phút/lần) được xem là lạm dụng, dễ gây phản tác dụng và tổn thương, nhất là ở vùng cổ – vai – gáy.

Bác sĩ Thành cho biết, việc sử dụng quá mạnh hoặc quá lâu có thể khiến cơ mệt mỏi, viêm mô mềm, thậm chí rách sợi cơ nhỏ, gây đau nhức, bầm tím. Rung động kéo dài còn kích thích quá mức dây thần kinh, gây tê bì, kim châm và tổn thương mao mạch, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Tin liên quan

Bản tin sức khỏe ngày 21.10: Tại sao mãi không thể giảm mỡ bụng? | Uống nước chanh dừa liệu có giảm cân?

Bản tin sức khỏe ngày 21.10: Tại sao mãi không thể giảm mỡ bụng? | Uống nước chanh dừa liệu có giảm cân?

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí

Bản tin sức khỏe ngày 20.10: 5 thói quen âm thầm hại thận | Nhóm người trẻ có nguy cơ đột quỵ

Khám phá thêm chủ đề

súng massage đau cổ vai gáy tổn thương cổ Mạch máu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận