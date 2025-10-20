Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí
Video Sức khỏe

Trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí

Anh Trang
Anh Trang
20/10/2025 20:19 GMT+7

Ít ai ngờ rằng, mỗi miếng trái cây bạn ăn hằng ngày lại có thể giúp phổi “thở dễ dàng” hơn giữa bầu không khí ô nhiễm, theo một nghiên cứu mới của Đại học Leicester (Anh).

Tại Hội nghị năm 2025 của Hiệp hội Hô hấp châu Âu vừa diễn ra ở Hà Lan, một nghiên cứu đột phá đã chỉ ra một điều ít ai ngờ tới: Ăn trái cây thường xuyên có thể giúp bảo vệ lá phổi của bạn khỏi tác động xấu của ô nhiễm không khí, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Nghiên cứu do nghiên cứu sinh tiến sĩ Pimpika Kaewsri từ Đại học Leicester (Anh) thực hiện, dựa trên dữ liệu sức khỏe và thói quen ăn uống của khoảng 200.000 người tham gia trong cơ sở dữ liệu lớn UK Biobank.

Kết quả đã phát hiện điều bất ngờ: Khi mức ô nhiễm bụi mịn tăng lên, ăn nhiều trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi bị giảm dung tích phổi.

Trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí - Ảnh 1.

Trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí

ẢNH: FREEPIK

 

