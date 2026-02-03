Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Sử dụng thạch tín trong điều trị nội nha gây nguy cơ gì?

Liên Châu
Liên Châu
03/02/2026 08:16 GMT+7

GS-TS Võ Trương Như Ngọc, Viện Đào tạo răng hàm mặt, Trường ĐH Y Hà Nội, thông tin: Arsenic (asen) thường được gọi là thạch tín, là một á kim có khả năng gây ngộ độc.

Arsenic tồn tại dưới nhiều dạng thù hình chủ yếu là màu xám, màu đen và màu vàng và ở hợp chất arsenicua và arsenicat.

Theo GS Ngọc, có các nguyên nhân khác nhau dẫn đến biến chứng do sử dụng arsenic trong điều trị nội nha: chất trám tạm không cách ly tốt; tổn thương sâu răng dưới lợi; nước bọt ngấm vào trong buồng tủy và đưa arsenic đi khắp khoang miệng; ống tủy bên hoặc ống tủy mở rộng dẫn tới arsenic thoát ra ngoài mô nha chu; răng bị thủng sàn; để arsenic lâu quá 3 ngày trong buồng tủy.

Sử dụng thạch tín trong điều trị nội nha gây nguy cơ gì ? - Ảnh 1.

Hoại tử xương hàm ở vị trí răng 46 sau điều trị nội nha có sử dụng arsenic

ẢNH: BSCC

Một số phân tích dữ liệu từ các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chỉ ra rằng arsenic có thể gây nguy cơ nhiễm độc gien và có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Ngoài ra, đã có một số ít trường hợp arsenic được cho là đã rò rỉ ra mô nha chu gây hoại tử mô mềm, hoại tử xương hàm. Từ năm 2014, arsenic đã không còn được sử dụng ở châu Âu trong chữa răng. "Việc loại bỏ những hóa chất độc hại không còn cần thiết trong điều trị là yêu cầu tất yếu, xuất phát từ khoa học, y đức và trách nhiệm đối với người bệnh", GS Ngọc nhấn mạnh.

Về giải pháp thay thế thạch tín trong trong điều trị nội nha, GS Ngọc cho biết: Với sự phát triển của các loại thuốc tê, kỹ thuật gây tê, kính hiển vi, dụng cụ tạo hình ống tủy, dung dịch bơm rửa, vật liệu trám bít ống tủy, việc điều trị nội nha diễn ra được đảm bảo mà không cần sử dụng arsenic. Gây tê lấy tủy bằng kỹ thuật gây tê cận chóp, hoặc những kỹ thuật gây tê khác là giải pháp vô cảm để xử trí cấp cứu lấy bỏ phần mô tủy đang viêm hoặc mở thông giảm áp lực để điều trị các cơn đau tủy cấp tính và điều trị nội nha bảo tồn răng.

Với trẻ em hoặc các bệnh nhân có tâm lý sợ hãi, lo lắng, cần sử dụng thêm các biện pháp kiểm soát hành vi khác để phối hợp các kỹ thuật vô cảm có dùng thuốc. Bơm tiêm điện cũng là một trong những khí cụ giúp trẻ giảm lo lắng khi tiêm và giảm đau khi tiêm do kiểm soát được áp lực khi gây tê.

Về việc sử dụng thạch tín trong vật tư y tế ngành nha, PGS-TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt T.Ư (Hà Nội), khẳng định: "Chất này bị cấm từ lâu rồi, cách đây hàng chục năm thì có dùng".

Lo ngại thạch tín trong nha khoa: Cách bảo vệ bản thân khi điều trị răng

Lo ngại thạch tín trong nha khoa: Cách bảo vệ bản thân khi điều trị răng

Hiện nay thạch tín đã bị 'khai tử' trong nha khoa vì nhiều tác hại đến sức khỏe, do đó người bệnh khi đi làm răng có thể hỏi rõ về phương pháp điều trị, loại thuốc sử dụng cho mình...

Bộ Y tế rà soát về cấp phép thuốc diệt tủy có thạch tín

Hệ lụy khi phơi nhiễm thạch tín: Tăng nguy cơ suy thận, nhồi máu cơ tim

