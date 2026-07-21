Sự khác biệt giữa QR tĩnh và QR động

Mã QR, một phát minh bắt nguồn từ trò chơi cờ vây, đã phát triển thành một ngành công nghiệp trị giá 15,2 tỉ USD vào năm 2026, theo dự báo của Mordor Intelligence. Thị trường này dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2031. Có 2 loại mã QR chính: mã tĩnh và mã động. Sự khác biệt lớn nhất giữa chúng là mã tĩnh không thể thay đổi sau khi được phát hành, trong khi mã động cho phép cập nhật thông tin bất cứ lúc nào.

Mã QR xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng không phải mọi mã QR đều hoạt động giống nhau ẢNH: REUTERS

Trước những lo ngại về lừa đảo "quishing" (loại tấn công mạng sử dụng mã QR để lừa người dùng) khi quét mã QR giả mạo, nhiều người đặt câu hỏi về độ an toàn của mã tĩnh và động. Mã QR tĩnh không thu thập dữ liệu trong quá trình quét, giúp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Lý do mã QR động được nhiều doanh nghiệp lựa chọn

Ngược lại, mã động có thể thu thập dữ liệu phân tích thông qua URL rút gọn, mang đến sự hữu ích cho doanh nghiệp. Mã QR động cũng cho phép doanh nghiệp áp dụng các biện pháp bảo mật như xác thực đa yếu tố (MFA) hoặc bảo vệ bằng mật khẩu, điều mà mã tĩnh không thể cung cấp. Do đó, nhiều doanh nghiệp ưa chuộng mã động vì tính linh hoạt và khả năng cập nhật thông tin dễ dàng. Ví dụ, các nhà hàng có thể cập nhật thực đơn hoặc giờ mở cửa mà không cần in lại mã QR.

Mặc dù mã QR tĩnh có thể là lựa chọn tốt cho những thông điệp không thay đổi, như vị trí sự kiện hay phiếu giảm giá, nhưng chúng thường không mất phí duy trì. Trong khi đó, mã QR động có chi phí khoảng 1 - 3 USD mỗi tháng, có thể cao hơn tùy thuộc số lần quét cũng như các tính năng bảo mật.

Cuối cùng, mã QR tĩnh không hết hạn, nhưng nếu trang web liên kết không còn hoạt động, người dùng sẽ chỉ thấy một liên kết không khả dụng. Ngược lại, mã QR động có thể hết hạn nếu không thanh toán phí duy trì.

Với những lợi ích và hạn chế của từng loại mã QR, doanh nghiệp và người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của mình.