Sự kiện chạm đến trái tim của nhiều người trẻ

Chương trình Trung thu "Light of hope" đã được tổ chức tại Trường chuyên biệt Tương Lai (TP.HCM), diễn ra sôi nổi hòa cùng bầu không khí vui tươi, náo nhiệt chạm đến trái tim nhiều người trẻ nhân dịp tết thiếu nhi.

Chương trình trung thu được lên ý tưởng và hoàn thiện bởi các học sinh, sinh viên TPHCM với mong muốn mang lại cho các trẻ em một sân chơi ý nghĩa thông qua các tiết mục giao lưu văn nghệ, phát quà bánh cùng những giây phút sôi nổi, đáng nhớ bên nhau.

Đại diện ban tổ chức chương trình trao hoa cho Ban giám hiệu Trường chuyên biệt Tương Lai ẢNH: THÙY DƯƠNG

Nguyễn Gia Khôi, người sáng lập chính của dự án cho biết từ năm 2021, mình đã ấp ủ ý tưởng về dự án "Share For Love – Lan tỏa yêu thương" (SFL) với niềm tin cuộc sống không chỉ là sự hiện diện mà còn để lại dấu ấn ý nghĩa trên từng bước đi. Đến năm 2024, khi đã có đủ kinh nghiệm và nguồn lực, dự án phi lợi nhuận này chính thức ra đời với 3 chương trình nổi bật, trong đó "Light of Hope" – được lên kế hoạch từ tháng 7.2025 mang thông điệp về ánh sáng và hy vọng xuyên qua mọi bóng tối.

"Mình cảm thấy biết ơn khi được góp phần vào hành trình này, và càng may mắn hơn khi có những người bạn đồng điệu luôn sát cánh, cùng nhau thảo luận, làm việc và hỗ trợ để giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết cho SFL", Nguyễn Gia Khôi chia sẻ.

Các thành viên của Share for love – Lan tỏa yêu thương ẢNH: THÙY DƯƠNG

Bên cạnh những thành viên chủ chốt của dự án, chương trình còn được sự hỗ trợ, đồng hành đến từ phía các anh chị cộng tác viên. Chị Phạm Thị Bích Thêu hào hứng chia sẻ: "Rất cảm ơn Khôi và mọi người đã cho Thêu được một trải nghiệm vui và có nhiều cảm xúc. Thêu rất biết ơn về nguồn năng lượng mà các bạn đem lại, hy vọng sẽ may mắn đồng hành với các bạn trên đoạn đường phía trước".

Các thành viên của dự án chụp hình cùng nhau sau chương trình

Chương trình cũng là nơi giao lưu, kết nối những người trẻ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Myat Thandar Htay, du học sinh Myanmar đang theo học tại Việt Nam, bộc bạch: "Đây là một trải nghiệm thật ý nghĩa và đáng nhớ đối với tôi. Lần đầu tiên tham gia sự kiện tại Việt Nam, tôi cảm nhận được sự chào đón nồng ấm và sự kết nối sâu sắc với mọi người. Tôi thực sự được truyền cảm hứng từ nguồn năng lượng và sự ủng hộ của cộng đồng. "Ánh sáng hy vọng" nhắc tôi rằng ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, vẫn luôn có điều gì đó dẫn lối chúng ta tiến về phía trước, đó là sự tích cực, sự khích lệ và niềm tin rằng những hành động nhỏ bé cũng có thể thắp sáng cuộc sống của người khác. Trải nghiệm này đã chạm đến trái tim tôi, mang lại cảm giác sâu sắc về sức mạnh và lòng trắc ẩn, đồng thời nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của sự thấu cảm và lòng tốt".