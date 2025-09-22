Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sự kiện thiên văn hiếm 'các hành tinh thẳng hàng' dịp thu phân

Hạo Nhiên
22/09/2025 10:58 GMT+7

Cuộc 'diễu hành' của các hành tinh, tức các hành tinh thẳng hàng, đã bước vào tuần cuối cùng trong năm, còn sao Thổ, sao Hải Vương đạt đến vị trí gần trái đất nhất của năm 2025, và nhật thực xuất hiện.

Sự kiện hiếm các hành tinh thẳng hàng và nhật thực tại dịp thu phân - Ảnh 1.

Một thiếu nhi dùng kính thiên văn trong một sự kiện ở Baghdad (Iraq) hôm 7.9

ảnh: reuters

Thời điểm tốt nhất để thưởng lãm hiện tượng các hành tinh thẳng hàng là vào khoảng một giờ trước bình minh, theo Forbes hôm 21.9. Lúc đó, sao Kim rực sáng ở hướng đông, sao Mộc tọa lạc ở vị trí cao ở hướng đông - đông nam, còn sao Thổ tỏa sáng ở dưới thấp gần đường chân trời hướng tây.

Hai hành tinh còn lại là sao Thiên Vương và sao Hải Vương phải cần đến ống nhòm hoặc kính thiên văn nếu muốn quan sát toàn bộ cuộc diễu hành của các hành tinh lần này.

Bên cạnh đó, sao Thổ cũng đạt vị trí đối cực (trái đất nằm giữa sao Thổ và mặt trời) vào ngày 21.9. Đây cũng là thời điểm sao Thổ ở gần trái đất nhất trong năm, cho phép dân cư địa cầu có thể quan sát hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời rõ nhất trong năm 2025.

Dù đạt độ sáng cực đại trong cả năm, sao Thổ vẫn mờ nhạt hơn nhiều so với sao Kim, hành tinh sáng nhất trong cuộc diễu hành.

Ngày 22.9 cũng đánh dấu dịp thu phân, theo đó mặt trời xuất hiện thẳng đứng trên đường xích đạo vào giữa ngày, tạo nên hiện tượng ngày và đêm gần như dài bằng nhau trên toàn cầu.

Cùng ngày, những ngươi mê thiên văn ở New Zealand, Nam Cực và các phần của Nam Thái Bình Dương sẽ chứng kiến hiện tượng nhật thực một phần, nhưng sâu, khi 86% mặt trời bị mặt trăng che khuất trong lúc bình minh.

Đến ngày 23.9, tới lượt sao Hải Vương đạt vị trí đối cực, tức gần trái đất nhất trong năm.

Xem thêm bình luận