Sứ mệnh với sinh viên

Nhìn lại hành trình ba lần tổ chức trước đó, có thể thấy nỗ lực bền bỉ của Báo Thanh Niên trong việc biến một giải đấu phong trào trở thành một hệ sinh thái ngày càng chuyên nghiệp, nơi những giấc mơ sân cỏ của sinh viên được chắp cánh một cách tử tế.

Việc Báo Thanh Niên phát triển giải đấu đến mùa thứ tư liên tiếp là tín hiệu hết sức lạc quan, cho thấy vai trò của báo chí - truyền thông hiện đại không chỉ dừng lại ở phản ánh hơi thở cuộc sống, mà còn chủ động dấn thân và kiến tạo các giá trị xã hội bền vững. Nhìn sang Nhật Bản và Hàn Quốc, những quốc gia mà bóng đá học đường, bóng đá sinh viên đã trở thành mạch nguồn khơi thông hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, chúng ta có thể nhận ra nhiều bài học đáng suy ngẫm.

Tại Nhật Bản, các giải bóng đá trung học và đại học có lịch sử lâu đời, tồn tại như một biểu tượng văn hóa. Những trận chung kết thu hút sự quan tâm rộng rãi của xã hội; tiêu biểu là sự kiện năm 2002 tại sân vận động Saitama, nơi hàng chục nghìn khán giả đến sân để theo dõi những cầu thủ học sinh thi đấu. Người Nhật không xem bóng đá học đường là phong trào bề nổi, mà xác định đó là chân đế vững chắc để tiến lên chuyên nghiệp. Những cầu thủ trưởng thành từ môi trường học đường được ví như những viên ngọc thô, được mài giũa nghiêm ngặt để hoàn thiện kỹ năng, trình độ và cả nhân cách. Các ngôi sao như Kaoru Mitoma hay Shogo Taniguchi là minh chứng tiêu biểu cho thế hệ "tri thức bóng đá", những người có thể nghiên cứu, phân tích kỹ thuật thi đấu một cách bài bản trước khi thực thi trên sân cỏ đỉnh cao.

Bên cạnh đó, hệ thống giải bóng đá sinh viên Hàn Quốc (U-League) mang đến bài học sâu sắc về cách thức kiến tạo và quản trị nguồn nhân lực tri thức thể thao. Từ năm 2017, Liên đoàn Thể thao đại học Hàn Quốc (KUSF) đã áp dụng "quy tắc điểm C" (C-Zero Rule), theo đó sinh viên các trường thành viên có điểm trung bình dưới mức C trong hai học kỳ liên tiếp sẽ không được phép tham gia các hoạt động thể thao. Dù quy định này còn gây tranh cãi, nhưng mục tiêu hướng đến là đào tạo con người toàn diện, giúp VĐV có khả năng thích nghi với đời sống xã hội sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Thời gian qua, Báo Thanh Niên thông qua việc phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã từng bước nâng cấp và chuẩn hóa công tác tổ chức giải từ những bài học như trên. Sân chơi này không chỉ rèn luyện thể chất, mà còn phản ánh một không gian cổ động văn minh, môi trường giáo dục toàn diện, kết hợp kỷ luật, tinh thần đồng đội và bản lĩnh vượt qua thử thách. Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam còn mở ra "cơ hội thứ hai" cho những tài năng bóng đá nếu không may lỡ nhịp tại các lò đào tạo chuyên nghiệp. Trường hợp thủ môn Thatsaphone Xaiyasone, sinh viên Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Lào chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027 là minh chứng điển hình. Thành ra, việc ngày càng có nhiều trường đại học, cao đẳng, học viện tham gia với sự đầu tư bài bản về huấn luyện và hậu cần cho thấy giải đấu đã chạm đến nhận thức của các nhà quản lý giáo dục.

Đặc biệt Báo Thanh Niên còn lan tỏa tinh thần đoàn kết khu vực thông qua giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần đầu tiên tổ chức năm 2025, với sự góp mặt của các đội bóng đến từ Lào, Campuchia, Malaysia và Singapore. Đây là minh chứng cho sự lớn mạnh nhanh chóng trong việc nâng cao tầm vóc sân chơi bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam trên bình diện quốc tế.

Khi lễ công bố và bốc thăm vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO chính thức diễn ra, đó không chỉ là sự khởi đầu cho một mùa giải mới đầy hứa hẹn, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của hành trình chuyên nghiệp hóa niềm đam mê bóng đá của các thế hệ sinh viên nước nhà. Đây chính là cam kết dài hạn mà Báo Thanh Niên kiên trì theo đuổi, góp phần tạo nền móng bền vững cho môi trường giáo dục và thể thao Việt Nam.