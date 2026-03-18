Sứ quán ở Iraq bị tấn công, Mỹ rà soát an ninh cơ quan ngoại giao toàn cầu

Đám cháy bên ngoài khuôn viên tòa đại sứ Mỹ ở Baghdad theo sau vụ tấn công UAV và rốc két hôm 17.3

Đài NBC News hôm nay 18.3 dẫn bức điện tín đến từ Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jason Evans và có chữ ký của Ngoại trưởng Marco Rubio với nội dung yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này, bao gồm đại sứ quán và lãnh sự quán, trên toàn cầu ngay lập tức thực hiện công tác đánh giá an ninh.

Theo bức điện tín, đây là việc cần làm ngay trong bối cảnh tình hình đang diễn ra ở Trung Đông và nguy cơ ảnh hưởng của chiến sự có thể lan rộng.

Các đại sứ quán, lãnh sự quán Mỹ được yêu cầu lập tức gửi báo cáo cho Washington về những biện pháp an ninh đang được áp dụng tại cơ quan của họ.

Đồng thời, các cơ quan đại diện ngoại giao cũng thông báo tình hình cho công dân Mỹ vào thời điểm phù hợp, thực thi chính sách không tiêu chuẩn kép của Bộ Ngoại giao Mỹ là các thông tin an ninh quan trọng phải được chia sẻ với công dân.

Thông tin trên được loan tải vào thời điểm đại sứ quán Mỹ tại Vùng Xanh của Baghdad (Iraq) trúng đòn tấn công vào rạng sáng nay (18.3), theo AFP dẫn một nguồn tin là quan chức an ninh địa phương.

Theo nguồn tin này, đại sứ quán Mỹ trúng đòn tấn công trực tiếp của một máy bay không người lái (UAV), nhưng không đề cập thông tin tổn thất. Một quan chức an ninh thứ hai tiết lộ chiếc UAV rơi gần hàng rào an ninh của tòa đại sứ.

Một ngày trước (17.3), Đại sứ quán Mỹ ở Iraq cũng trở thành mục tiêu tấn công bằng UAV và rốc két. Một quan chức Mỹ cho biết một nhóm vũ trang thân Iran đã tiến hành vụ tấn công. Sáu trong số 7 UAV/rốc két đã bị đánh chặn, và không có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng.

Các đại sứ quán Mỹ tại Kuwait và Ả Rập Xê Út cũng trở thành mục tiêu của các đòn trả đũa, trong khi một vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Na Uy cũng đang được điều tra. Cảnh sát Na Uy cho rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích liên quan đến "tình hình an ninh hiện tại".