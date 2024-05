Sự tận tình kịp thời

Mới đây, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) đã mời anh Cao Ngọc Hà (35 tuổi) đến để biểu dương tinh thần người tốt việc tốt, đồng thời chứng kiến việc bàn giao 30 triệu đồng cho anh Trần Văn Quý (42 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ).



Công an Q.Cẩm Lệ chứng kiến anh Hà (giữa) bàn giao 30 triệu đồng cho anh Quý NGUYỄN TÚ

Trước đó, sáng 30.4, anh Cao Ngọc Hà đến máy ATM của Ngân hàng MB (số 142 đường Ông Ích Đường, P.Hòa Thọ Đông) để rút tiền thì phát hiện 30 triệu đồng bỏ quên trên máy. Cho rằng tiền của người rút tiền trước đó, anh Hà chờ đợi, hy vọng khổ chủ quay lại nhưng vẫn không thấy nên anh mang đến giao nộp cho Công an Q.Cẩm Lệ. Công an quận thông báo trên nhiều phương tiện nhưng vẫn không có người đến nhận, nên đã liên hệ Ngân hàng MB, trích xuất dữ liệu camera, dữ liệu tại máy ATM.

Miệt mài xác minh suốt 3 tuần, công an quận tìm được người bỏ quên tiền là anh Trần Văn Quý. "Tôi rất biết ơn và bất ngờ khi mất số tiền lớn lại gặp được anh Hà tốt bụng và sự tận tình hỗ trợ của công an quận", anh Quý bày tỏ.

Bên cạnh hệ thống camera rộng khắp, hỗ trợ trích xuất dữ liệu và đặc biệt là sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an bắt kịp "thời gian vàng" ngay khi có người nhặt được, đã giúp nhiều người tìm lại tài sản. Như sáng 17.5, anh Nguyễn Công Nghị (31 tuổi, ngụ đường Lý Thái Tổ, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đánh rơi điện thoại iPhone 12 Pro Max. Ngay khi nhận tin, Công an P.Thạc Gián trích xuất nhiều camera quanh khu vực, phát hiện người nhặt được nên đã xác minh, liên hệ người này và vận động đến cơ quan công an giao nộp. "Tôi đến công an phường trình báo, nhờ hỗ trợ với hy vọng mong manh nhưng bất ngờ chỉ ít giờ sau, tôi đã được cán bộ chiến sĩ mời đến nhận lại điện thoại", anh Nghị kể.

Tương tự, ngày 15.5, chị Nguyễn Thị Thúy Vy (ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê) đánh rơi điện thoại trị giá hơn 11 triệu đồng ở khu vực P.An Khê. Dù biết khó tìm lại được nhưng chị vẫn đến Công an P.An Khê trình báo. Công an phường lập tức trích xuất camera trên tuyến đường chị Vy đã đi qua, phát hiện 1 phụ nữ trong lúc dọn vệ sinh đã nhặt được điện thoại... Trước đó, ngày 13.5, anh Lê Quốc Việt (18 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đánh rơi điện thoại iPhone 15 Pro Max trị giá hơn 30 triệu đồng ở xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Anh Việt đã trình báo, sau đó Công an xã Hòa Sơn vào cuộc tìm kiếm, phát hiện một người dân địa phương nhặt được điện thoại nên phân công cán bộ, chiến sĩ tìm gặp, vận động người nhặt được tài sản hoàn trả trong sự bất ngờ của anh Việt. Anh Việt đã viết thư cảm ơn, cảm phục nghiệp vụ của lực lượng công an xã.

Ngoài ra, ngày 16.5, tổ tuần tra đêm do Công an P.An Khê chỉ huy cũng phát hiện 1 xe máy vô chủ bỏ trên đường Lê Thị Tính (P.An Khê), nghi xe bị trộm cắp nên đưa xe về phường. Qua xác minh, công an phường mời anh Nguyễn Văn Vương (ngụ H.Núi Thành, Quảng Nam) đến nhận. Anh Vương vui mừng cảm ơn lực lượng và chia sẻ chiếc xe bị trộm cắp khi anh đến nhà trọ của bạn ở P.An Khê và ngủ qua đêm.