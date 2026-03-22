Sự thật bất ngờ về lượng vàng có trong laptop cũ

Mặc dù thông tin trên có thể khiến nhiều người muốn mở vỏ thiết bị để tìm kiếm vàng, nhưng thực tế cho thấy việc này không mang lại lợi nhuận cao. Với kích thước lớn hơn và nhiều linh kiện hơn so với smartphone, nhiều người có thể nghĩ rằng laptop chứa nhiều vàng hơn, tuy nhiên sự thật không phải vậy.

Lượng vàng thu hồi được từ một chiếc laptop chỉ rơi vào khoảng 1/10 gram ẢNH: PIKBEST

Theo các nhà khai thác, vàng được sử dụng chủ yếu trong các bảng mạch, đầu nối và các điểm tiếp xúc khác trên laptop. Mặc dù vậy, ước tính của SD Bullion cho biết, tổng lượng vàng trong một chiếc máy tính vẫn khá nhỏ, chỉ khoảng 1/5 gram cho mỗi chiếc máy tính để bàn và khoảng 1/10 gram cho mỗi chiếc máy tính xách tay (laptop).

Việc thu hồi vàng từ thiết bị điện tử cũ như laptop đòi hỏi nhiều công sức, từ việc thu thập, tháo dỡ cho đến tách và nấu chảy các vật liệu.

Thu hồi vàng không nhiều, nhưng quan trọng

Vàng được ưa chuộng trong ngành điện tử nhờ vào tính dẫn điện cao và khả năng chống ăn mòn, giúp các linh kiện điện tử duy trì hiệu suất lâu dài mà không bị phân hủy hay xỉn màu theo thời gian. Ngoài máy tính và điện thoại, nhiều thiết bị gia dụng như tủ lạnh, máy giặt và thậm chí ô tô cũng chứa vàng trong các bảng mạch.

Việc tái chế thiết bị điện tử cũ không chỉ giúp thu hồi các vật liệu quý hiếm mà còn ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Các vật liệu này có thể được xử lý an toàn và tái sử dụng, thay vì trở thành chất thải nguy hại. Nếu người dùng có thiết bị điện tử cũ không sử dụng, nhiều nơi sẵn sàng nhận đổi nhằm giúp họ dễ dàng hơn trong việc xử lý chúng.

Tóm lại, việc thu hồi vàng từ thiết bị điện tử cũ là một quá trình phức tạp nhưng cần thiết, không chỉ vì giá trị vật chất mà còn vì lợi ích môi trường.