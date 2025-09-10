Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lee Min Jung được biết đến với xuất thân từ gia đình danh giá, có vị thế trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, mỹ nhân phim 'Vườn sao băng' tâm sự cô không phải kiểu người 'ngậm thìa vàng', lúc nào cũng sống trong nhung lụa.

Sự thật đằng sau danh 'tiểu thư ngậm thìa vàng' của mỹ nhân 'Vườn sao băng' - Ảnh 1.

Lee Min Jung - nữ phụ Vườn sao băng, lên tiếng về chuyện sinh ra đã "ngậm thìa vàng"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hôm 9.9, trên kênh YouTube riêng, Lee Min Jung đăng video trả lời những đồn đoán liên quan đến xuất thân danh giá và cuộc sống như mơ. Nữ diễn viên sinh năm 1982 được truyền thông xứ kim chi nhắc đến là người đẹp có xuất thân "khủng" trong làng giải trí. Minh tinh Vườn sao băng có ông ngoại là Park No Soo - một trong những danh họa hàng đầu của nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, cha điều hành một công ty quảng cáo còn mẹ là nghệ sĩ piano.

Tuy nhiên, bà xã Lee Byung Hun cho rằng nếu chỉ xét về điều kiện gia đình mà gọi cô là "tiểu thư ngậm thìa vàng" cũng có phần quá đáng. "Gia đình tôi không phải dư dả về mặt kinh tế. Cha tôi đã trải qua những giai đoạn khó khăn và điều đó khiến tôi nhận thức được rằng mình cần phải kiếm tiền từ sớm. Trải qua thiếu thốn và khó khăn trong quá khứ không phải là điều dễ dàng nhưng chúng cũng dạy tôi cách lấp đầy những khoảng trống đó. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng", cô bộc bạch.

Sự thật đằng sau danh 'tiểu thư ngậm thìa vàng' của mỹ nhân 'Vườn sao băng' - Ảnh 2.

Nữ diễn viên khẳng định bản thân đã tự kiếm tiền từ sớm, không dựa dẫm gia đình

ẢNH: INSTAGRAM NV

Người đẹp phim Quý ông trở lại tiếp tục: "Nếu bạn hỏi có phải tôi sinh ra đã 'ngậm thìa vàng' không, tôi sẽ trả lời rằng cha mẹ đã mang đến cho tôi một nền giáo dục tốt và cho phép tôi làm những gì tôi muốn mà không thiếu thốn bất cứ điều gì. Nếu bạn hỏi tôi từ góc độ đó, thì đúng là tôi sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'. Nhưng tiêu chuẩn của mỗi người cũng hơi khác một chút. Nếu 'ngậm thìa vàng' mà được hiểu như kiểu giàu có, tha hồ phung phí tiền bạc thì tôi không phải như vậy".

Trong cuộc trò chuyện, Lee Min Jung cũng khiến bạn bè ngỡ ngàng khi tiết lộ cô tự trả học phí và làm thêm suốt những năm tháng đại học. Nữ diễn viên 43 tuổi tâm sự: "Tôi thích câu nói: 'Phải sẵn sàng đối mặt với gian khó khi còn trẻ'. Những khó khăn của cha tôi đã trở thành nguồn động lực lớn nhất cho cuộc đời của tôi ở giai đoạn sau này".

Lee Min Jung kể chuyện tình với Lee Byung Hun

Sự thật đằng sau danh 'tiểu thư ngậm thìa vàng' của mỹ nhân 'Vườn sao băng' - Ảnh 3.

Cặp sao trải qua cuộc hôn nhân 13 năm

ẢNH: AFP

Cũng trong cuộc trò chuyện, Lee Min Jung kể về mối tình giữa cô và chồng - tài tử Lee Byung Hun. Mỹ nhân 8X cho biết họ bắt đầu hẹn hò ngay cả trước khi bộ phim Vườn sao băng (2009) lên sóng và nhanh chóng gây sốt khắp châu Á. Sau khoảng một năm bên nhau, Lee Byung Hun phải rời Hàn Quốc, điều đó khiến mối quan hệ của cả hai nảy sinh rạn nứt.

"Có lẽ anh ấy nghĩ: 'Cô ấy mới bắt đầu sự nghiệp, mình có nên níu kéo không?'. Nên anh ấy nói với tôi: 'Vì anh sắp đi nước ngoài, nên chúng ta chia tay thôi'. Lúc đó, tôi nghĩ: 'Sao anh dám?' và cảm thấy chuyện ra nước ngoài một năm chỉ là cái cớ. Với tôi, nếu ai đó nhất quyết muốn chia tay, thì đơn giản là họ không còn yêu mình nữa, nên tôi cắt đứt ngay lập tức", minh tinh họ Lee nhớ lại.

Sự thật đằng sau danh 'tiểu thư ngậm thìa vàng' của mỹ nhân 'Vườn sao băng' - Ảnh 4.

Mới đây, Lee Min Jung sang Ý cùng chồng dự Liên hoan phim Venice 2025

ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau chia tay, Lee Byung Hun vẫn cố gắng liên lạc với cô nhưng bị cô ngó lơ. "Anh ấy gọi cho tôi vào những lúc không giống ai vì lệch múi giờ, nhưng tôi không nghe máy. Tôi tắt điện thoại và hôm sau nhắn lại: 'Xin lỗi, em ngủ quên' hoặc hoàn toàn lờ anh ấy đi", bà mẹ hai con kể. Về sau, họ gặp lại nhau khi cùng tham dự giải Baeksang và Rồng Xanh, nơi Lee Min Jung được đề cử diễn xuất nhờ phim Cyrano Agency (2010). "Anh ấy khẽ chào tôi bằng mắt, nhưng tôi lờ đi. Sau đó, chúng tôi lại hẹn hò, rồi cuối cùng kết hôn", cô kể.

Lee Min Jung - Lee Buyng Hun kết hôn năm 2013, cặp sao có 1 con trai 10 tuổi và 1 con gái 2 tuổi. Cặp đôi từng trải qua giai đoạn khó khăn khi tài tử họ Lee dính bê bối ngoại tình chấn động hồi 2014. Giữa lúc dư luận "ném đá" sao phim Squid Game, vợ anh chọn cách tha thứ và âm thầm hàn gắn, vun đắp tổ ấm của hai người. Hiện cả hai vẫn gắn bó bền chặt và ủng hộ nhau trong hoạt động nghệ thuật lẫn đời tư.

