Sự thật phía sau việc các hãng điện thoại đồng loạt bỏ tai nghe khỏi hộp

Trong quá khứ, khi mua điện thoại mới, người dùng thường nhận được nhiều phụ kiện đi kèm như bộ sạc, dây cáp USB và đôi khi cả tai nghe có dây. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất đã ngừng cung cấp những phụ kiện này trong hộp sản phẩm từ vài năm trước, với lý do nhằm giảm thiểu rác thải điện tử, đặc biệt khi người dùng đã có sẵn nhiều bộ sạc trước đó.

Apple đã loại bỏ tai nghe khỏi hộp đựng iPhone kể từ năm 2020, khi iPhone 12 ra mắt ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Nói về tai nghe, Samsung cho biết hãng đã ngừng tặng kèm tai nghe nhằm "giảm thiểu tác động" của sản phẩm đến môi trường. Tương tự, Apple cũng đã thực hiện điều này khi ra mắt iPhone 12 vào năm 2020. Các nhà sản xuất cho rằng những phụ kiện kèm theo thường có chất lượng thấp hơn so với những sản phẩm được bán riêng, khiến nhiều người mua linh kiện ngoài và dẫn đến sự gia tăng lượng rác thải điện tử.

Hơn nữa, với việc nhiều smartphone không còn tích hợp jack cắm tai nghe, tai nghe có dây đã trở nên ít phổ biến hơn. Để khai thác thị trường tiềm năng này, cả Samsung và Apple đều cung cấp những tai nghe không dây chất lượng cao mang thương hiệu Galaxy Buds và AirPods tương ứng.

Nhu cầu sử dụng tai nghe có dây đang trở lại

Thú vị là tai nghe có dây đang có xu hướng trở lại khi người dùng muốn tìm kiếm trải nghiệm âm thanh cổ điển. Bất chấp các vấn đề về khả năng tương thích, nhiều người đã sử dụng bộ chuyển đổi để kết nối tai nghe có dây với điện thoại đời mới.

Để sử dụng tai nghe có dây với các thiết bị chỉ hỗ trợ Bluetooth, người dùng có thể sử dụng bộ chuyển đổi Bluetooth, trong đó có những bộ chuyển đổi không chỉ hỗ trợ công nghệ mã hóa âm thanh LDAC mà còn mang đến chất lượng âm thanh Hi-Fi, giúp người dùng thưởng thức nhạc và podcast với âm thanh tuyệt vời.

Với bộ chuyển đổi, người dùng có thể kết nối bất kỳ tai nghe có dây có jack cắm 3,5 mm vào chúng, sau đó kết nối bộ chuyển đổi với điện thoại chỉ hỗ trợ Bluetooth. Mặc dù tín hiệu giữa điện thoại và bộ thu là không dây, nhưng kết nối từ bộ thu đến tai nghe vẫn là có dây, mở ra nhiều lựa chọn cho người dùng, từ tai nghe giá rẻ đến các sản phẩm chuyên nghiệp, để họ trải nghiệm âm thanh chất lượng cao với các thiết bị hiện đại như iPhone 17 hoặc Galaxy S26.