Sự thật về câu chuyện đàn ông làm gì có đồ cũ?

Nhiều người nói vui rằng "đàn ông làm gì có đồ cũ"; không ít cánh mày râu cũng cho biết thậm chí một năm họ còn không sắm quần áo lần nào…

Đàn ông sẽ "bóc lột" quần áo đến tận cùng giá trị

Trước câu chuyện thời gian gần đây mọi người nói vui rằng "đàn ông làm gì có đồ cũ", anh Nguyễn Tấn Đạt, ngụ trên đường Lý Thái Tổ, P.Bàn Cờ, TP.HCM, cũng thừa nhận: "Đúng là không có đồ cũ theo kiểu "cũ người mới ta". Do đồ nào của đàn ông mà cũ thì đồng nghĩa với việc không còn sử dụng được nữa".

Lý giải về điều này, anh Đạt nói: "Thói quen mua sắm của đàn ông theo tôi thì thiên về chủ nghĩa công năng và thay thế. Giải thích tại sao quần áo cứu trợ lũ lụt thường là đồ nữ vì đối với nam giới, việc mua sắm chỉ là "nhiệm vụ" khi món đồ cũ đã hỏng hoặc rách, không bị chi phối bởi xu hướng. Khái niệm "đồ cũ" là đồ không còn khả năng sử dụng cơ bản, chứ không phải đồ lỗi mốt".

Nhiều cánh mày râu thừa nhận rằng họ làm biếng trong việc đi mua sắm, dẫn đến áo quần cũng sẽ không nhiều như chị em phụ nữ ẢNH: H.N

Theo anh Đạt, tính thực dụng này dẫn đến việc "bóc lột" quần áo đến tận cùng giá trị. "Một món đồ có vòng đời phục vụ bền bỉ, từ đồ mặc đẹp ra ngoài, hạ cấp thành đồ mặc nhà, sau đó biến thành đồ lao động bụi bặm, và cuối cùng, được tận dụng triệt để thành giẻ lau trước khi bị loại bỏ. Sự "tận hiến" này thể hiện sự tiết kiệm, đơn giản và tôn trọng tối đa giá trị sử dụng của vật chất", anh Đạt hài hước.

Là giám đốc một công ty khởi nghiệp về công nghệ, anh Trần Khôi Nguyên (ngụ tại Q.11 cũ, TP.HCM) cũng thừa nhận rằng tủ đồ của mình rất giản đơn: quần tây, kaki; áo sơ mi hoặc áo thun.

Theo anh Nguyên phần đông cánh mày râu đều như vậy. "Thường thì tụi mình sẽ rất làm biếng trong việc chọn lựa quần áo, kể cả chọn đồ để mặc mỗi ngày hoặc chọn lúc mua sắm. Nên thường chỉ đi mua khi hết đồ để mặc. Và đặc biệt là mình chỉ mua áo với quần một đến hai loại cơ bản như sơ mi với polo; một vài màu đơn sắc cơ bản như: trắng, đen, xám, xanh đen. Quần thì chỉ kaki với quần tây", anh Nguyên thú thật.

Đa phần áo quần của đàn ông cũng không đa dạng bằng chị em phụ nữ ẢNH: NHẬT THU

Anh Nguyên cũng lý giải: "Đơn giản là dễ phối đồ mỗi sáng, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nên mỗi năm chắc mình chỉ đi sắm đồ tầm 2 lần là nhiều. Còn mình thấy chị em phụ nữ thích đi mua sắm chưa chắc vì muốn mua, mà đôi khi đó là thời gian vui vẻ để lượn lờ ở shop quần áo, xả stress".

Có khi một năm không mua áo quần lần nào

Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hoàng (ngụ tại P.Đông Hòa, TP.HCM). Anh Hoàng kể: "Mấy năm trước có em gái chưa lấy chồng nên tết về hay mua đồ cho. Hơn năm nay em gái phải lo gia đình nên mình cũng không sắm đồ lần nào. Hơn nữa mình đi làm suốt, công việc tay chân vất vả, đâu cần sắm áo quần đẹp làm gì. Vừa rồi vợ hỏi tết này có cần mua đồ không, mình còn bảo không cần mà. Vì thú thật cũng không có nhu cầu sắm đồ".

Anh Hoàng cho rằng nói "đàn ông làm gì có đồ cũ" thì cũng chưa đúng. "Vì thực ra là có, nhưng không nhiều và phong phú như chị em phụ nữ thôi", anh Hoàng nói.

Chị Phan Thị Minh Hằng (ngụ tại đường Nguyễn Thị Búp, P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM) thì kể: "Chồng mình không thích đi mua quần áo. Trước khi lấy vợ còn tự đi mua, cưới nhau về rồi là hơn 6 năm nay quần áo của chồng do mình mua luôn. Chồng mình dễ, mua gì mặc đó, không có ý kiến gì hết".

Chị Hằng cũng cho rằng các shop quần áo của nam cũng không nhiều bằng của chị em ẢNH: NHẬT THU

Nói về tần suất mua sắm áo quần cho chồng, chị Hằng chia sẻ hài hước: "Một năm một lần, vì đi làm có đồng phục công ty, ở nhà thì đồ mặc hoài không hư mà cũng chẳng chật đi, nên cứ thế mà tiết kiệm".

Nhưng rồi chị đính chính thêm: "Một năm một lần, nhưng mỗi lần mua là xách nặng. Vì mua một lần xài cả năm".

Chị Hằng cũng cho biết chồng chị vẫn có đồ cũ, nhưng không nhiều như chị. "Phụ nữ mình hay phải điệu đà, quần áo rồi váy vóc các kiểu, thành ra lúc nào cũng nhiều đồ hơn đàn ông. Đợt rồi mình cũng có gom được 2 bao đồ để gửi cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung. Đa phần đồ mới mặc vài lần, hoặc mua về nhưng mặc không vừa; có cả của mình và chồng, nhưng chủ yếu của mình vẫn nhiều hơn", chị Hằng kể.