Bạn trẻ mặc đồ đông giữa trời 30 độ

Tại các khu vực trung tâm hay những tọa độ giới trẻ quen thuộc như Thảo Điền, Phú Nhuận, sắc đỏ xanh trắng của mùa Giáng sinh đã phủ kín nhiều quán cà phê và cửa hàng từ cuối tháng 11. Tuy mới bước sang tuần đầu tháng 12, không ít địa điểm đã đông nghịt khách trẻ đến chụp ảnh, không khí rộn ràng chẳng kém những ngày sát Noel.

Bạn trẻ rộn ràng check-in Noel sớm ngay từ đầu tháng 12 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Để đón làn sóng check-in sớm, các chủ quán đồng loạt khởi động trang trí trước cả khi vào mùa lễ. Từ những tiệm cà phê cho đến các thương hiệu lớn đều sẵn sàng chi đậm, thậm chí lên tới hàng trăm triệu đồng để biến không gian quán thành "thị trấn mùa đông" giữa lòng TP.HCM. Không ít địa điểm ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt ngay trong tuần đầu tháng 12, đặc biệt là nhóm bạn trẻ đi săn góc chụp và trải nghiệm không khí lễ hội.

Bên cạnh các quán lớn, nhiều tiệm bánh, studio ảnh hay cửa hàng nhỏ cũng mạnh tay trang trí: cây thông cao 3 - 4 m, mô hình ông già Noel, máy phun tuyết, cổng vòm ánh sáng, mô hình quà tặng… tạo nên "đường đua concept" náo nhiệt trải dài.

"Giáng sinh ở TP.HCM không lạnh nhưng ai cũng thích cảm giác mùa đông, nên chỉ cần không gian đẹp là mọi người kéo nhau tới. Trang trí sớm nhưng đúng concept thì hoàn toàn xứng đáng", chủ một quán cà phê tại P.Hòa Hưng (Q.10 cũ) chia sẻ.

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Không khí Noel rộn ràng khắp phố phường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Không chỉ không gian, chính cách giới trẻ đầu tư cho việc check-in mới là điều khiến mùa Noel năm nay trở nên đặc sắc. Dù thời tiết nóng bức, các bạn vẫn sẵn sàng diện áo khoác lông, khăn choàng len, boots cổ cao, cardigan dày hay mũ beanie - những món đồ vốn dành cho mùa lạnh.

Đằng sau những bộ ảnh là cả một quá trình chuẩn bị công phu. Nhiều bạn phải dò từng quán xem ánh sáng, góc chụp, màu trang trí có hợp không. Có người đi đến 3-4 quán trong một buổi, vừa khảo sát vừa chụp thử để chọn ra nơi ưng ý nhất; thậm chí có hôm mất cả ngày chạy quanh các khu trung tâm mà vẫn chưa chốt được địa điểm vì quá đông hoặc góc đẹp đã kín người xếp hàng.

Nhiều địa điểm trang trí Giáng sinh vô cùng cuốn hút ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bạn trẻ xuống phố đón Giáng sinh sớm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Mai Chi (ngụ ở P.Bình Chánh) cho biết: "Mục tiêu của mình là ảnh phải đúng với không khí, tông lạnh thì mới chuẩn Noel, nên phải chịu khó tìm chỗ hợp. Đến nơi mà đông quá thì lại đi tiếp, chứ không thể chụp đại được".

Những ngày này, dễ bắt gặp từng nhóm bạn trẻ kiên nhẫn tạo dáng bên cây thông hay góc trang trí đèn lấp lánh được các quán chuẩn bị từ sớm. Vào cuối tuần, nhiều nơi còn phải xếp hàng để chờ đến lượt chụp ảnh. Không chỉ quán xá, Nhà thờ Đức Bà cũng là điểm đến "hot" mỗi khi lên đèn vào lúc 18 giờ 45 mỗi tối, khiến không khí Giáng sinh lan tỏa rộng hơn ngay từ đầu tháng 12.

Giữa cái nóng đặc trưng của TP.HCM, sự háo hức đó lại tạo nên một nét rất riêng: không cần trời lạnh, giới trẻ vẫn tận hưởng mùa lễ theo cách của mình. Với nhiều người, đây là dịp làm mới phong cách, ghi lại bộ ảnh kỷ niệm mỗi năm và hòa vào không khí lễ hội đang dần phủ khắp thành phố.



