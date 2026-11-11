Sự trỗi dậy của mỹ phẩm Thái Lan

Hình ảnh những người nổi tiếng đến Thái Lan trải nghiệm T-Beauty ảnh: Cục Quan hệ công chúng Chính phủ Thái Lan

Đông Nam Á đang chứng kiến sự trỗi dậy của cái gọi là T-Beauty, thuật ngữ chung chỉ các sản phẩm chăm sóc da, triết lý làm đẹp và ngành công nghiệp mỹ phẩm có nguồn gốc từ Thái Lan, theo Đài CNN.

Đến thời của T-beauty

Các sản phẩm dưỡng da của Thái Lan, từ kem chống nắng, kem dưỡng da đến tinh chất chăm sóc da chuyên sâu, đang tìm được chỗ đứng trong khu vực. Nguyên nhân là các công thức tạo ra sản phẩm được nghiên cứu để bám trên da bất chấp thời tiết nóng bức hoặc gây đổ mồ hôi.

Theo ước tính của văn phòng Singapore của Hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International, năm 2025 chứng kiến ngành mỹ phẩm Thái Lan đạt doanh thu bán lẻ kỷ lục ở mức khoảng 3,2 tỉ USD, tăng 7% so với năm trước đó.

Bà Laura Tjahjadi, nhà phân tích tại văn phòng Singapore của Hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International, cho biết nhiều thương hiệu Thái Lan tập trung giải quyết những vấn đề thực sự mà con người đối mặt khi sống trong môi trường nhiệt đới.

"Các thương hiệu Thái Lan thu hoạch được lợi thế khi phải hoạt động trong môi trường sống thuộc hàng khắc nghiệt nhất thế giới đối với ngành làm đẹp. Thời tiết nóng bức quanh năm, độ ẩm cao, cường độ tia UV mạnh đồng nghĩa các sản phẩm phải đáp ứng những điều kiện vốn hiện diện trên khắp Đông Nam Á", CNN dẫn lời bà Tjahjadi.

Điều này khuyến khích các nhãn hàng phát triển những sản phẩm ưu tiên sự thoải mái và bền trên da thay vì những tuyên bố về mặt công nghệ hoặc thành phần.

Bắt nguồn từ truyền thống

Thái Lan có truyền thống lâu đời trong việc sử dụng thảo dược và tinh dầu để chăm sóc sức khỏe cũng như mát xa cổ truyền. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một thế hệ các nhà sáng lập mới đang phát triển những dòng sản phẩm kế thừa truyền thống và được nghiên cứu để phù hợp với cuộc sống ở vùng nhiệt đới.

Một trong những gương mặt điển hình là doanh nhân trẻ Chayadhorn "Ing" Kitiyadisai, người cách đây 4 năm đã sáng lập thương hiệu mỹ phẩm INGU Skin, theo The Straits Times. Là thế hệ thứ ba trong một gia đình có gần 70 năm kinh nghiệm sản xuất mỹ phẩm, anh hiện thu hút hơn 443.000 người theo dõi Instagram nhờ vào những sản phẩm làm đẹp ngày càng nhận được sự chú ý vượt qua ranh giới Thái Lan.

Một số sản phẩm bán chạy nhất của hãng có thành phần chiết xuất trà xanh Thái Lan và gạo đen địa phương. Theo anh Kitiyadisai, phần lớn đơn hàng quốc tế đến từ Singapore, Malaysia và Philippines. Anh cũng thường xuyên nhận được yêu cầu hợp tác từ người tiêu dùng và các nhà bán lẻ tại Mỹ và Anh.

INGU Skin hiện hợp tác với sàn thương mại điện tử YesStyle (Hồng Kông, Trung Quốc), cho phép sản phẩm đến tay người tiêu dùng tại 155 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không dừng lại ở đó, doanh nhân trẻ cho hay biến đổi khí hậu cũng mở ra cơ hội mới cho những sản phẩm được thiết kế để thích ứng với nắng nóng, độ ẩm cao và cường độ ánh nắng gay gắt.

Trong khi đó, một số thương hiệu khác nương theo những làn sóng đổi mới trước đây của ngành mỹ phẩm Hàn Quốc và Nhật Bản, kế đến điều chỉnh công thức để phù hợp hơn với nhu cầu của người tiêu dùng Thái Lan.