Sự yêu thương, tử tế được chắp cánh

C Ơ HỘI CHO TRẺ MỒ CÔI GẶP KHÓ KHĂN

Dự buổi lễ và điều hành lễ ký kết thỏa thuận có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc điều hành Trường Hy Vọng; ông Võ Hồng Tri, Trưởng phòng Kết nối - Đào tạo Trường Hy Vọng, cùng 3 trẻ mồ côi và gia đình.

Trong lúc đại dịch Covid-19 hoành hành, ngày 16.9.2021, Báo Thanh Niên đã phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19, giúp xoa dịu phần nào nỗi đau của các em, hỗ trợ các em có điều kiện học tập. Đến nay, đã có 421 trẻ được bảo trợ lâu dài, hàng ngàn trẻ được hỗ trợ khẩn cấp, trao học bổng. Thanh Niên trở thành mái nhà chung của nhiều trẻ, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của gia đình và các em. Trong khi đó, Trường Hy Vọng được thành lập cùng ngày 16.9.2021 nhằm nuôi dạy trẻ mồ côi do Covid-19 trên cả nước. Trường có đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện giáo dục và tài trợ 100% học phí cho trẻ bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Sau khi hết bậc THPT, trường sẽ tiếp tục hỗ trợ các em học đại học tại hệ thống Trường Đại học FPT cũng như các trường đại học khác có liên kết. Trường hiện tuyển sinh thêm học sinh là trẻ mồ côi do Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên. Đó là mục tiêu chính của sự hợp tác giữa hai đơn vị.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và ông Hoàng Quốc Quyền ký biên bản ghi nhớ hợp tác Đào Ngọc Thạch

Sau video clip giới thiệu về quá trình thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời cũng như clip hoạt động học tập, sinh hoạt của 300 trẻ đang học tại Trường Hy Vọng, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: "Quay lại ngày 16.9.2021, là ngày Thanh Niên phát đi lời kêu gọi bạn đọc chung tay giúp đỡ trẻ mồ côi. Trùng hợp, cũng ngày này, anh Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, công bố về dự án Trường Hy Vọng - ngôi trường dành cho trẻ mồ côi do Covid-19 trên toàn quốc. Dù Báo Thanh Niên và Tập đoàn FPT là hai đơn vị có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, cách thức thực hiện chương trình dành cho các trẻ cũng khác nhau, nhưng cùng có điểm chung là vì các cháu, đem yêu thương và sự tử tế đến với các cháu. Vì vậy, sự hợp tác của hai đơn vị hôm nay giúp cho sự yêu thương, sự tử tế được chắp thêm đôi cánh, giúp các cháu có nhiều cơ hội lựa chọn tương lai".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ thêm: "Tôi từng đến Trường Hy Vọng tham quan, giao lưu cùng các cháu đang học ở đây, được quan sát các cháu học tập, sinh hoạt, trồng rau, tưới cây cùng các cháu. Rất vui mừng khi hai đơn vị cùng gặp nhau hôm nay, chung tay chăm lo cho các cháu. Thay mặt những người làm Báo Thanh Niên, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Tập đoàn FPT đã kết nối và cảm ơn ban giám đốc điều hành Trường Hy Vọng khi cùng nhau thực hiện chương trình".

T HỬ THÁCH CỦA LÒNG TỬ TẾ

Chia sẻ tại buổi ký kết, ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc điều hành Trường Hy Vọng, nói: "Sau những chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Toàn, sự trùng hợp, điểm chung trong việc chăm lo cho trẻ từ sau đại dịch Covid-19 đến nay, có lẽ chúng ta nên chọn tên cho chương trình này là "Hy vọng Cùng con đi tiếp cuộc đời", là tên ghép của hai bên thực hiện. Mà quả đúng như vậy, để cùng các con đi tiếp cuộc đời, được học tập cho đến hết đại học sẽ là một hy vọng, một nỗ lực rất lớn từ báo, từ Trường Hy Vọng và từ chính bản thân các em. Hơn nữa, đây cũng là sự thử thách của lòng tử tế bởi chương trình sẽ kéo dài. Về phía Trường Hy Vọng, chúng tôi cam kết sẽ cố gắng đồng hành cùng các em rất lâu dài vì có sự chung tay, đồng lòng của rất nhiều đơn vị, cá nhân".

Tham dự, chứng kiến lễ ký kết có 3 trẻ mồ côi do Covid-19 và các bậc phụ huynh. Các em và gia đình đến dự và tìm hiểu thêm về Trường Hy Vọng trước khi quyết định xin học tại trường này.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và ông Hoàng Quốc Quyền (thứ hai từ phải qua) tặng quà cho các em đến dự và tìm hiểu về Trường Hy Vọng Đào Ngọc Thạch

Chia sẻ với các trẻ và gia đình, ông Võ Hồng Tri, Trưởng phòng Kết nối - Đào tạo Trường Hy Vọng, chia sẻ: "Trường Hy Vọng được lãnh đạo FPT đặt tại TP.Đà Nẵng vì nơi đây có hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, thuận lợi cho việc học tập, nội trú, sinh hoạt của các em. TP.Đà Nẵng ở miền Trung, là điểm giữa để các trẻ ở mọi miền đất nước thuận lợi đi lại. TP.Đà Nẵng có đầy đủ núi, sông, biển, suối, là điều kiện thuận lợi để các em trải nghiệm, tham gia các kỹ năng sinh tồn. Đặc biệt, với những trẻ học tập lâu dài tại đây, sẽ hun đúc tính trung thực, chân chất cho các em, rèn luyện đức tính chịu nhiều gian khó".

Ông Hoàng Quốc Quyền cho biết thêm, trẻ theo học tại trường sẽ được về thăm gia đình 2 kỳ vào tết Nguyên đán và hè. Các phụ huynh muốn đến thăm lúc nào cũng được, chỉ cần báo trước với thầy cô. Mỗi tuần các em sẽ được gọi điện về nhà 1 lần.

Chị Lê Ngọc Thúy (37 tuổi, ở H.Bình Chánh, TP.HCM), mẹ của các cháu L.T.T.H (12 tuổi), L.T.T.T (10 tuổi), L.Q.D (7 tuổi), sau khi nghe thông tin về Trường Hy Vọng đã quyết định sẽ gửi cháu L.T.T.H vào trường. Chị Thúy chia sẻ: "Sau khi tìm hiểu về Trường Hy Vọng, tôi rất yên tâm. Tôi thấy trường có giáo viên dạy các môn năng khiếu, tiếng Anh rất tốt. Đây là những môn học mà hiện tại các con rất muốn học nhưng tôi không thể cho học vì chi phí cao và không có thời gian đưa đón. Do vậy, tôi rất mong bé H. sẽ được nhận vào học để bé có cơ hội trải nghiệm, học tập trong môi trường giáo dục tốt và nhận được sự yêu thương từ các thầy cô".

Ngoài L.T.T.H, các cháu khác như T.Q.D (16 tuổi, ở Q.8, TP.HCM), T.N.T.T (15 tuổi, ở Q.Bình Tân, TP.HCM) cũng đăng ký vào trường và được lãnh đạo nhà trường thực hiện ngay thủ tục nhập học sau lễ ký kết.