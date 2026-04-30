Sữa chua có đường hay không đường: Lựa chọn nào phù hợp với bạn?

Sữa chua cung cấp lợi khuẩn, protein và canxi cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất giữa các loại sữa chua nằm ở hàm lượng đường bổ sung - yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nếu tiêu thụ không hợp lý.

Sữa chua không đường: Lựa chọn ưu tiên cho đa số

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người trưởng thành nên ưu tiên sữa chua không đường, đặc biệt với những người cần kiểm soát sức khỏe lâu dài.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, việc giảm lượng đường bổ sung trong khẩu phần ăn giúp hạn chế nguy cơ béo phì và các bệnh mạn tính.

Tiến sĩ Susan Jebb, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Oxford (Anh), cho biết đường bổ sung là yếu tố cần được kiểm soát chặt chẽ. Việc lựa chọn thực phẩm không đường, như sữa chua nguyên chất, là một bước đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện chế độ ăn.

Sữa chua không đường đặc biệt phù hợp với:

Người bị tiểu đường hoặc tiền tiểu đường

Người đang giảm cân, giữ dáng

Người muốn cải thiện hệ tiêu hóa và sức khỏe tim mạch

Sữa chua có đường: Không phải lúc nào cũng “xấu”

Dù thường bị “gắn mác” không lành mạnh, sữa chua có đường vẫn có thể phù hợp với một số nhóm nhất định nếu dùng hợp lý.

Theo Học viện Nhi khoa Mỹ, trẻ em có thể cần năng lượng cao hơn để phát triển, và thực phẩm có vị ngọt vừa phải giúp trẻ dễ ăn hơn.

Tiến sĩ Rachel Johnson, giáo sư dinh dưỡng tại Đại học Vermont (Mỹ), cho biết vấn đề không phải là loại bỏ hoàn toàn đường, mà là kiểm soát lượng tiêu thụ. Với một số nhóm người, sữa chua có đường vẫn có thể là lựa chọn tốt nếu dùng điều độ.

Những người có thể dùng sữa chua có đường gồm:

Trẻ em kén ăn hoặc cần bổ sung năng lượng

Người hoạt động thể lực cao

Người chưa quen với vị chua của sữa chua không đường

Vì sao cần hạn chế đường?

Đường bổ sung khi vào cơ thể sẽ làm tăng nhanh đường huyết và cung cấp năng lượng “rỗng” - tức nhiều calo nhưng ít giá trị dinh dưỡng. Nếu tiêu thụ thường xuyên, điều này có thể dẫn đến tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Ngoài ra, môi trường nhiều đường cũng có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột - yếu tố quan trọng đối với tiêu hóa và miễn dịch.

Lời khuyên khi lựa chọn

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên sữa chua không đường, sau đó có thể thêm trái cây tươi, các loại hạt để tăng hương vị tự nhiên, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh.

Bên cạnh đó, cần đọc kỹ nhãn sản phẩm, tránh nhầm lẫn giữa “không đường” và “ít đường”, đồng thời hạn chế các loại sữa chua có siro hoặc hương liệu.