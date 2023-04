Sửa hướng dẫn luật Giáo dục ĐH giúp trường tháo gỡ khủng hoảng

Xuất phát từ vấn đề nội bộ các trường

Theo phân tích của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, thực chất vấn đề sâu xa của các khủng hoảng thiếu hiệu trưởng xuất phát từ nội bộ các trường, nên mới không đại hội được hoặc đại hội mà không bầu ra được cấp ủy mới. Đó có thể là do mâu thuẫn nội bộ, hoặc do thiếu nguồn nhân lực, hoặc do việc lạm dụng quyền lực. Những vấn đề này thời nào cũng có, nhưng luật 34 và NĐ 99 giúp cho môi trường ĐH dân chủ hơn nên nhiều câu chuyện nội bộ được bộc lộ.

"Trước đây, khi xảy ra những sự việc tương tự, cơ quan quản lý cấp trên có thể xử lý được ngay bằng cách điều người về làm hiệu trưởng, quyền hiệu trưởng, phụ trách… Luật 34 và NĐ 99 không cho phép như thế, nhưng cũng chưa có hướng giải quyết. Vì thế, Bộ GD-ĐT kiến nghị đưa nội dung này vào dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 99. Ví dụ, khi HĐT thiếu chủ tịch, ai sẽ là người thay thế? Hoặc khuyết hiệu trưởng mà chưa có HĐT thì ai là người quyết nhân sự hiệu trưởng?... ", Thứ trưởng Sơn nói.